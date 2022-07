Jessica Cediel es una de las presentadoras y modelos más famosas de Colombia, ha trabajado en los medios de comunicación por más de 15 años.



Desde hace un par de semanas Jessica Cediel ha venido revelando los que serían los primeros indicios de su nueva pareja sentimental, un hecho que es materia de conversación entre los más de 9.4 millones de seguidores que tiene en Instagram.



En las últimas horas, la talentosa presentadora publicó un carrete de fotografías en su cuenta de Instagram con una aparente dedicatoria para su "nuevo amor".



Las tres fotografías se las tomó en el interior de su apartamento, luciendo un esqueleto naranja, un pequeño collar dorado y llevando su cabellos suelto. Las tres imágenes son muy similares, sin embargo, en las últimas dos se destaca su sonrisa.



Y parece que el gran motivo de su sonrisa podría estar relacionado con la descripción de la foto que dice: “Todo esto es tuyo… y eso me tiene feliz. Ay que rico”.



En alguna ocasión, la presentadora dijo en el programa ‘Bravíssimo’, que no es demasiado exigente cuando la están conquistando. Pero si pide que su pareja sea una persona echada para adelante y trabajadora. Sin embargo, aseguró que: “Me volví prevenida porque me han lastimado mucho”, explicó Cediel.



Además afirmó que muchos hombres se conforman con ser bellos, famosos y con tener dinero, pero que, al menos en el caso de ella, eso no es suficiente. Jessica Cediel dice que por encima de todas esas cosas, espera que la siguiente persona con la que tenga una relación tenga un buen corazón.

