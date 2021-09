Jessica Cediel halaga a actor italiano y le pide perdón por llamarlo gay

La modelo y actriz colombiana, Jessica Cediel, de 39 años, está viviendo actualmente en Miami, Estados Unidos, luego de cubrir los Juegos Olímpicos de Tokio para 'Telemundo'. A pesar de estar en tierras lejanas sigue compartiendo con sus más de 8 millones de seguidores de Instagram varios detalles acerca de su vida privada.



Recientemente la bogotana se encontró con un enorme trancón cuando se dirigía a hacer una diligencia personal, por lo que aprovechó para hablar con sus seguidores a través de sus historias.



“Les cuento que la embarré porque tengo que hacer una vuelta y me metí en la hora pico. Sin embrego, me voy a quedar acá a charlar con ustedes un rato, nos vamos a reír”, contó la expresentadora de 'Bingos Felices'.



En medio de la charla que realizó mientras llegaba a su destino, aprovechó para hablar acerca del actor italiano Michele Morrone, muy recordado por interpretar al protagonista 'Massimo Torricelli' en la película '365 días', de Netflix.



Cediel, quien aclaró que ha dejado atrás los mensajes que intercambiaba con Mateo Carvajal, compartió un meme con una fotografía del famoso, de 30 años, que decía que esa era la "dieta" que quisiera seguir pues se lo podría "comer sin engordar". A su vez dijo que Morrone es uno de los hombres más guapos que ha visto en su vida.



Con un meme, Jessica Cediel reveló quien es el hombre que le saca más de un suspiro pic.twitter.com/VqqFMgxdFj — Minuto Colombia (@minuto_co) September 1, 2021

De hecho, contó que muchos de sus seguidores le habían escrito, indicándole que el actor es homosexual; no obstante, se mantuvo en su posición y dijo que esto "no le quita lo papasito".



“Muchos me dicen que es gay. ¿Qué tiene que sea homosexual? Lo gay no le quita lo papasito a ese hombre. Con el respeto que se merece su pareja, que hombre para estar tan bueno”, puntualizó.



A su vez, pidió perdón ya que en realidad no tiene plena certeza si el actor es o no homosexual. Incluso, mostró un comentario que le dejó uno de sus seguidores, aclarando que el italiano había desmentido esos rumores.



"No es gay. Solo por una foto que subió con el compañero de la próxima temporada de la película DNI inventaron eso, pero él mismo aclaró que no", se lee en el mensaje que le envió un seguidor por interno.



