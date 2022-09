Jessica Cediel se ha convertido en una de las voces más reconocidas en la lucha contra los biopolímeros. La mujer acaba de terminar una batalla legal de más de diez años con un doctor que le inyectó esta sustancia sin su conocimiento.



Un fallo de la justicia declaró hace unas semanas que el médico Martín Horacio Carrillo deberá pagar 48 meses de cárcel y perderá su licencia para practicar su profesión por medio año. En redes sociales, Cediel celebró la noticia y expresó su opinión sobre el tema.



“Después de 11 años de juicio, hoy con mis ojos llenos de lágrimas, por fin puedo cerrar este capítulo. Los biopolímeros matan. Ni una víctima más”, escribió la famosa tras conocerse la decisión.



El pleito empezó en 2011 luego de que la presentadora demandara a Carrillo. Desde entonces, Cediel manifestó en múltiples ocasiones que el hombre le causó decenas de daños físicos y psicológicos.



El doctor le habría dicho que le inyectó ácido hialurónico en los glúteos, cuando en realidad le introdujo biopolímeros. Esta sustancia derivada del petróleo le produjo deformaciones, adormecimientos y cicatrices en la piel.



En 2021 estuvo como reportera para Telemundo en los juegos Olímpicos de Tokyo. Foto: Instagram: @jessicacedielnet

Las reparaciones

Gracias al fallo de la Corte Suprema de Justicia, la presentadora puede iniciar un proceso contra el doctor para que la repare por los daños y perjuicios causados. Sin embargo, en su cuenta de Instagram Cediel reveló que no piensa reclamar su derecho.



“Les quiero compartir algo muy importante para mí de un tema que definitivamente en mi vida ha sido una pesadilla, a pesar de tener todo el derecho no voy a iniciar un incidente de reparación integral en contra del médico Martín Horacio Carrillo Gómez, único responsable de los múltiples daños a mi cuerpo, a mi salud mental, a mi familia, carrera, a nivel público y a nivel moral”, expresó.



Jessica Cediel, que ha convertido la lucha contra los biopolímeros en una de sus banderas, explicó que no desea nada del doctor. Añadió que lo más importante para ella era que se hiciera justicia con su caso.



“Eso significa que no quiero y no voy a pedir ni un solo centavo a Martín, porque ni con todo el oro del mundo él podrá revertir y reparar todo el daño que le ocasionó a mi salud con su conducta. También les quiero comentar que, con la decisión de la Sala de Casación se hizo justicia y se llegó a la verdad que para mí es lo más importante dentro de este proceso”, concluyó Cediel.



La decisión de las autoridades marcó un precedente para cientos de mujeres que se encuentran en el mismo problema. Otras famosas como ‘La Segura’ y Elizabeth Loaiza están pidiendo al Congreso del país que prohíba el uso de biopolímeros en el territorio nacional.

