Jessica Cediel es una de las más reconocidas presentadoras de televisión de Colombia, al haber trabajo en diferentes programas, él último de ellos, el reality musical ‘La Descarga’, según la revista ‘Vea’.



También ha tenido una participación importante en la televisión internacional, además de haber participado en varias películas colombianas.



La periodista, de 41 años, compartió como usualmente lo hace, como bailaba al ritmo de la música de Greicy Rendón. Lo que no esperaba es que en redes sociales se transformara en la burla de los internautas lo que hizo que explotará y contestara de manera contundente a sus críticos.

Cediel, quien fue presentadora en su momento del programa humorístico ‘Sábados Felices’, respondió a los comentarios burlescos de los que fue víctima con una reflexión que fue aplaudida por sus más fieles seguidores.



“Entonces no se puede bailar después de los 15 porque no ‘trasciende’. Bebé la vida es ser felices a los 13, 15, 20, 30, 40 y 50, sobre todo si no le está haciendo daño a nadie”. aseguró.



Además la artista añadió “cada quien se realiza en la forma que quiera,así que no generalice, si tienes 40 y te sientes bien de determinada manera bien por tí”.

Jessica Cediel amplió su reflexión debido a las constantes burlas y comentarios ofensivos que recibe a diario en sus redes sociales.



“No entiendo qué daño le hago al mundo cuando bailo ¿Por qué hay personas que no disfrutan ver a otros felices?. Hay gente a la que se le daña el día por ver a alguien bailando. En estos días me puse un traje de baño y también empezaron a criticar y decir que me creía gringa” aseguró.



La periodista agregó: “Nadie tiene una vida fácil, pero la diferencia está cómo se enfrenta los obstáculos”. Además, aseguró de manera sarcástica que “cuando veo esos comentarios me da mucha risa y no rabía, ya que es muy curioso ver cómo existen personas que no me aguantan, pero viven ahí pendientes de lo que hago y no se pierden ni media”.

Detrás de Cámaras: Jessica Cediel

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCION ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

