La vida de la presentadora bogotana Jessica Cediel dio un giro de 180 grados cuando en el 2011 descubrió que había sido inyectada con biopolímeros durante un proceso estético en sus glúteos.



Mediante sus redes sociales ha mostrado que todos estos años han sido de constante lucha; sin embargo, en los últimos días le ha comentado a sus seguidores que fue ingresada nuevamente al quirófano para poder extraer esta sustancia que afecta gravemente su salud.

“Estoy lista. Son como las 6:30 de la mañana y es 10 de junio. Si Dios lo permite, entro la última vez a un retiro de biopolímeros”, comentó la presentadora en sus historias de Instagram.



Después de la intervención, Cediel mostró cómo fue que salió de la cirugía. Estos videos preocuparon a sus seguidores, ya que se le veía vendada de la espalda hacia abajo, le costaba caminar e incluso ingresar al vehículo que la recogió ese día.

Mostró cómo se veían los biopolímeros que le extrajeron de su cuerpo Foto: Instagram @jessicacedielnet

A los tres días, la mujer reapareció en su Instagram contando detalles sobre cómo ha sido su proceso postquirúrgico.



“Me toca comer mucha carne para la recuperación, debo comer de pie, no me puedo sentar, tengo faja y un dren, y una cobija para que caliente las nalguitas. Estoy inflamada, pero vamos bien y con calma”, señaló.



También, aprovechó la ocasión para mostrar cómo se veían los biopolímeros que le extrajeron de su cuerpo y mostró su rechazo hacia esa sustancia que le ha causado dolencias.



“Miren allá, ¿si ven el plástico? Vean esa porquería. Eso es Veneno, es malo. Este es un pedazo de lo que me sacaron de la nalga izquierda”, afirmó.

