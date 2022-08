Tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de sentenciar al cirujano que atendió a Jessica Cediel hace unos años, la mujer ha estado en el centro de atención por el polémico caso.



En 2011 Cediel demandó a Martín Horacio Carrillo por inyectarle biopolímeros en los glúteos, en vez de ácido hialurónico, como había dicho que haría. El pleito legal llegó a su fin hace unos días luego de que se ratificara la condena.



(Siga leyendo: Carolina Cruz denunció estafas con productos adelgazantes a su nombre).

Carillo deberá pagar 48 meses de cárcel y será inhabilitado de su profesión por seis meses. En los últimos años, la presentadora se ha convertido en una vocera de esta problemática.



Los biopolímeros que le fueron introducidos al cuerpo le causaron deformaciones, adormecimientos y problemas de salud con los que aún batalla. Es por esta razón, que se ha propuesto concientizar a los colombianos sobre la gravedad de estas sustancias.



“Después de 11 años de juicio hoy con mis ojos llenos de lágrimas por fin puedo cerrar este capítulo. Los biopolímeros matan.Ni una víctima más”, escribió Cediel en redes sociales tras conocerse la decisión.



(También: Rosalía ya está en Bogotá y se fue a visitar Monserrate).



Los años de batalla judicial con Carillo afectaron también la salud mental de la bogotana, como lo ha dejado claro en varias ocasiones. La mujer y el doctor fueron amigos cercanos en el 2009, año en el que se realizó el procedimiento estético.

Facebook Twitter Linkedin

En 2021 estuvo como reportera para Telemundo en los juegos Olímpicos de Tokyo. Foto: Instagram: @jessicacedielnet

Las imágenes

En su cuenta de Instagram, Jessica Cediel publicó un video que muestra todo el proceso que vivió en los últimos once años. La grabación inicia con la cirugía, antes de que le inyectaran los biopolímeros.



“Nada podrá restituir el daño hecho a mi salud. Han sido muchos años que han dejado cicatrices en mi alma, en mi mente y en mi cuerpo. He llorado lágrimas de sangre por este engaño. Sólo Dios me ha dado la fuerza para seguir adelante a pesar de todo”, expresó Cediel en la publicación.



(Más: James Rodríguez, captado tomando y cantando canciones de Diomedes Díaz).



La famosa de 40 años aprovechó el momento para recordar los peligros de esta sustancia y sensibilizar sobre la importancia de la salud física y el cuerpo. La presentadora espera que esta condena sea un antecedente para cientos de mujeres que han vivido lo mismo.



“Los biopolímeros son un veneno que atenta contra nuestra vida y nuestra salud. Ojalá ninguna otra mujer en el mundo sea víctima de esta situación. Gracias mi gente por tanto apoyo y cariño”, concluyó.



Las imágenes contienen un contenido altamente sensible, por lo que la red social advirtió a los usuarios que deseen verlo. Cediel quiso compartir con sus seguidores la realidad de su vida tras el procedimiento.

Más noticias

‘La Jesuu’: la tajante respuesta a una internauta que la tildó de ‘asquerosa’

Georgina Rodríguez: el emotivo tatuaje que honra la memoria de su bebé fallecido

Yailin, novia de Anuel, reapareció en redes con nuevo retoque estético

Cazzu y Lali Espósito se dan apasionado beso en pleno concierto

Mujer fue al médico porque se sentía cansada y le diagnosticaron leucemia

Tendencias EL TIEMPO