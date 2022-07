Jessica Cediel siempre está bajo la lupa de las redes sociales y los medios de comunicación por ser una de las celebridades más reconocidas del país. Esta vez volvió a ser tendencia porque reveló lo que serían los primeros indicios de su nueva pareja sentimental, un hecho que es materia de conversación entre los más de 9.4 millones de seguidores que tiene en Instagram.



Cabe resaltar, que hace poco sus fanáticos le preguntaron sobre su actualidad sentimental en la tradicional dinámica del banco de preguntas de esta red social. Ella, con un tono sarcástico y jocoso, respondió “que hace tiempo no hay ningún pretendiente y hace mucho no hay novedades al respecto”.



Sin embargo, todo parece indicar que estaba ocultando a esa persona especial y que probablemente llegó a su vida recientemente. Y es que en la tarde del pasado jueves 30 de junio, la presentadora subió una ‘instastory’ que revelaría su vínculo con alguien después de dos años de soltería.

¿El regalo de su nuevo amor?

Si bien, Cediel no dio mayores razones de la procedencia de su regalo, se le notaba entusiasmada por haber recibido un arreglo floral bastante grande, que llevaba en su interior unas rosas y una nota bastante diciente.



“Te extraño muchísimo, no veo la hora de volverte a ver y darte muchos besos. Cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo que pasa”, decía la carta anexa al regalo.



Bajo esta declaración, se podía ver que había más dedicatorias, pero la presentadora no lo dejó ver y no se pudo esclarecer quien es la persona que está intentando conquistar su corazón.



Es prudente mencionar, que se le ha vinculado con distintas celebridades de talla nacional e internacional. Mateo Carvajal, por ejemplo, quien fue el ganador del concurso Desafío Superhumanos 2017, fue vinculado con Cediel a mediados de 2021.



Por otro lado, el icónico actor de Hollywood, Tom Cruise, también caló entre los pretendientes de la colombiana, pues según mencionaron algunos medios, el actor le pidió a uno de sus colaboradores conseguir el número telefónico de la comunicadora, luego de entrevistarlo en un evento para promocionar una de las películas de Misión Imposible.

