Jessica Cediel mostró cómo quedó su cuerpo tras 4 años de recuperación por biopolímeros

Con un video publicado en el perfil de Instagram de Jessica Cediel, en el que suma más de 10 millones de seguidores, el 24 de enero del 2024 se vio una publicación sensible relacionada con la lucha de la presentadora contra los biopolímeros.

En el ‘clip’, la bogotana, de 41 años, presumió su figura, en especial su cola, para luego mostrar unas crudas imágenes de una de las cirugías a las que fue sometida para retirarle el producto de sus glúteos.



Seguidamente, se observó una foto de la parte posterior de Jessica Cediel, del año 2020, en que tenía un volumen reducido en sus nalgas.



Por último, dejó ver cómo luce su cola en el 2024, con el fin de dar a conocer que ha tenido una satisfactoria recuperación.

Jessica Cediel mostró la evolución de su cuerpo

Todo esto, lo acompañó de un texto en el que declara cómo ha sido su evolución física y emocional.



“Familia no saben lo orgullosa que estoy de estas imágenes. Algunos no lo entenderán porque no se alcanzan a imaginar lo que me costó llegar aquí. Y sí, estoy hablando de mi salud emocional y física y por supuesto de mi cuerpo: en especial mis nachitas”, escribió la modelo.



Seguidamente, detalló que, tras esta experiencia se ha vuelto más devota a Dios: “Ha sido un proceso largo y lleno de muchos aprendizajes. Gracias Dios por darme una nueva oportunidad, porque tú obraste un milagro en mi carne y soy fiel testigo de esto. ¡Claro! Tranquilos, ya sé que viene el señalamiento por parte de los más santos, puros e inmaculados que habitan aquí en las redes, pero no se preocupen, déjenme decirles que sus críticas sin fundamento jamás van a romper mi fe y la relación que tengo con Dios”.

Por último, destacó que este video es dedicado a quienes han pasado por la misma situación: “Yo muestro este video para aquellas que compartimos esta hermandad, como prueba viva de que de la mano de Dios podemos ver luz al final del túnel".

Cabe recordar que, en el 2009, la reconocida presentadora Jessica Cediel se sometió a un procedimiento estético en el que le prometieron que le inyectarían en los glúteos ácido hialurónico, pero dos años después, descubrió que se trataba de biopolímeros.



La periodista inició un proceso legal en contra del médico cirujano Martín Horacio Carrillo, profesional que le inyectó los biopolímeros en los glúteos y ahora enfrenta seis meses de inhabilidad para ejercer su profesión y 48 meses de sentencia.



KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

