La modelo y presentadora Jessica Cediel publicó un video en su cuenta de Instagram en el que mostró a sus seguidores la reacción de alegría que tuvo su padre al ver la casa que ella mandó a construir para él.

Aunque la colombiana es muy reservada con su vida personal y muy pocas veces sube fotos de su familia, esta vez decidió hacerlo para compartir la felicidad de ella y su padre, quien, por cierto, padece de parkinson: trastorno progresivo que afecta el sistema nervioso y las partes del cuerpo controladas por los nervios, según lo explicado por la Clínica Mayo.



(Puede ser de su interés: Cirujano plástico arremete fuertemente contra Jessica Cediel tras comunicado).



Cediel le hizo un recorrido a su padre por toda la casa que ahora es de él y le mostró cada espacio en el que tendrá comodidad ante su enfermedad. Aunque su padre, el señor Alfonso, no puede moverse ni hablar con facilidad, no fue impedimento para expresar su emoción al ver el regalo de su hija: “Tan bonita… Te quiero… Uy, juemadre”.



No obstante, Cediel aclaró que la casa es un obsequio que también disfrutará su madre, Virginia Silva, pero que Alfonso, padre de Jessica, no había podido verla y por eso grabó su reacción.



(Siga leyendo: Jessica Cediel no pedirá reparaciones al médico que le inyectó biopolímeros).



“Mi padrecito no había visto. Esta casita es para la familia. Su felicidad no tiene precio”, escribió la presentadora en la descripción del video. Además, agregó que lo ha conseguido trabajando duro y esforzándose cada día por darle lo mejor a su familia.

Más noticias

Video: Elizabeth Loaiza pelea con sus vecinos por supuesta invasión a su finca

Natasha Klaus arremete fuertemente contra Jessica Cediel por biopolímeros

'Pipe' Bueno envía mensaje de apoyo a Jessica Cediel por biopolímeros

La dedicatoria de Jessica Cediel a su 'nuevo amor'#

Tendencias EL TIEMPO