Jessica Cediel le dice a sus seguidores que intenta ganar peso

La famosa modelo y presentadora Jessica Cediel le confesó a sus seguidores de Instagram que está en un proceso para subir de masa muscular, por lo tanto, se ha ha enfocado en hacer ejercicio y alimentarse bien.

“Yo estoy haciendo todo lo posible para ganar peso porque me adelgazo muy fácil, así que he estado juiciosa entrenando, tomando vitaminas, proteínas, comiendo super bien, (...) quería compartirles un poquito de cómo voy”, afirmó Cediel en un video subido a su cuenta de la red social.



“Recuerden que todos somos diferentes, no se comparen, ustedes solos son su motivación. (...) Todavía me faltan tres kilos más, pero me gusta lo que veo”, agregó.



En la publicación escribió que “cada uno de nosotros tiene diferentes propósitos”. Ella le aconsejó a sus seguidores enfocarse en sus propios procesos.

“Siembra hoy para que mañana coseches los frutos de tu esfuerzo. Cambia tu mentalidad, empieza la transformación desde adentro y verás cómo lo reflejas afuera”, añadió en la descripción.



Los usuarios no tardaron en hacer sus comentarios y muchos de ellos se refirieron a Mateo Carvajal, pues el ganador del ‘Desafío Súper Humanos 2017’ ha estado muy activo en sus redes sociales hablando acerca de su interés hacia la presentadora.



Incluso, el pasado 12 de mayo le envió un corazón repleto de rosas rojas con una nota en la que le preguntaba si quería salir a tomar un café con él .



Cediel mostró el detalle en sus historias de Instagram, pero no dio respuesta a la pregunta de Carvajal en ese momento.



Sin embargo, en las últimas horas, la presentadora, de 39 años, subió otra historia en la que acepta salir con él en ‘plan de amigos’, pero solo con una condición: que Carvajal viaje hasta Bogotá.

