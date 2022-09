El pasado 24 de agosto, la Corte Suprema de Justicia condenó a Martín Horacio Carrillo, cirujano estético, luego de ser hallado culpable por haber introducido biopolímeros en los glúteos de la presentadora y modelo Jessica Cediel en una cirugía plástica.



A pesar de que en redes sociales varias personas le han expresado su apoyo a Cediel, un comentario al respecto dejado por la actriz Natasha Klaus no pasó desapercibido. Al parecer, la expresentadora de 'Muy buenos días' ya le contestó por Twitter. Conozca qué fue lo que escribió.

Tras conocerse la noticia, Cediel dejó un mensaje a sus seguidores agradeciendo los mensajes de apoyo que le han enviado. Dicho video fue compartido en la cuenta de Instagram de la 'Revista Vea', que fue donde la protagonista de 'Pasión de Gavilanes' dejó su reflexión.



"Me duele el estómago cada vez que veo algo que sé que es ganas de dañar a alguien. Me conmueve mucho ver cómo estamos ciegos ante el juego del ego (en muchos casos inconsciente) donde se apoya por siempre a quien nos ‘conmueve’ desde la víctima”, expresó la caleña en los comentarios del video que ya acumula más de 7 mil reacciones.



Tampoco dejó pasar la oportunidad para hacer un llamado para que las personas, en especial las víctimas de este tipo de casos, tomen responsabilidad de sus decisiones, según manifestó.



“De esto se ha tratado este drama, la víctima y victimario. Me pregunto, ¿cuándo nos haremos responsables de nuestros actos? Más aún cuando ya el ‘victimario’, según este drama, ha cumplido al 100 su papel y hasta ha ‘pagado’ por su acto”, se lee.



Klauss concluyó su mensaje refiriéndose al proceso de perdón de la modelo bogotana, que, a su parecer, no hace más que seguir causando daño. “He conocido mujeres violentadas y abusadas, mujeres con procesos duros de reivindicación de derechos, justicia y perdón, víctimas directas del conflicto armado, y jamás había visto un proceso así, ensañado a seguir y seguir dañando. Fin del comunicado”, arremetió finalmente la caleña.



Este sábado, Cediel dejó un mensaje en su cuenta de Twitter que, al parecer, sería una respuesta a la reflexión compartida por Klauss.



"Cualquier pendeja viene a hablar lo que no sabe y no le consta… Qué más se puede esperar si el dolor no lo ha vivido ella. Ojalá nunca tenga un quebranto de salud causado por una irresponsabilidad ajena", escribió.



Cualquier pendeja viene a hablar lo que no sabe y no le consta… Que más se puede esperar si el dolor no lo ha vivido ella. ❤️‍🩹 Ojalá nunca tenga un quebranto de salud causado por una irresponsabilidad ajena🙏🏻 — Jessica Cediel (@jessicacediel) September 3, 2022

Después de una batalla legal de 11 años, el cirujano Carrillo deberá pagar 48 meses de prisión y una inhabilidad para ejercer su labor por seis meses, una condena que no caló muy bien en la opinión pública por el corto periodo de tiempo que, por ley, este sujeto estará por fuera de los quirófanos.



Esto acarreó graves problemas en la salud mental y física de la comunicadora, quien por más de una década tuvo que someterse a operaciones para retirar el plástico de su cuerpo, el cual le ha generado adormecimientos musculares e intensos dolores en la zona lumbar.