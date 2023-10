Jessica Cediel lamenta la muerte de su tío: ‘Se fue de este mundo tan podrido’

En el mundo de la farándula, la vida de las celebridades suele ser objeto de los medios y de sus seguidores. Jessica Cediel, conocida presentadora y modelo colombiana, ha vuelto a ser el centro de atención.

En sus redes sociales compartió un emotivo mensaje de despedida a un familiar muy cercano, este conmovió a sus seguidores quienes le enviaron su apoyo en estos momentos difíciles para su familia.

Le puede interesar: 'Te amaré siempre': Esposo de Alejandra Villafañe se pronunció por deceso de la actriz

Por medio de su cuenta en Instagram, donde tiene casi 10 millones de seguidores, la bogotana reveló que su tío ‘Pepe’, falleció recientemente, dejando un “gran vacío en la familia”.



En la grabación, la reconocida modelo y presentadora se dejó ver bastante afectada, pues con lágrimas en los ojos y su voz entrecortada expresó un muy emotivo mensaje, donde además invita a sus seguidores a reflexionar sobre la importancia de la familia.



“La vida no lo prepara para lo único seguro que tiene”, dijo Cediel. Además, en el video aseguró que su tío era uno de los miembros más importantes de su núcleo familiar.

También puede leer: Tiktoker encontró outlet secreto con grandes descuentos en productos de Miniso

El pasado jueves, 19 de octubre, Jessica Cediel compartió la triste noticia con sus seguidores, diciendo: “Esta vida es tan frágil, tan cortita… Un día estamos y al otro día, no. La muerte es lo único seguro que tenemos en la vida, pero nunca estamos preparados para cuando llega”.



“La verdad, triste, porque se fue otro tío muy especial… Yo no entiendo por qué la vida no lo prepara para el único momento que tenemos seguro, que es la muerte. Son vacíos que no se llenan. Obviamente, le da a un descanso saber que ya se fue de este mundo tan podrido. Pero… ay, Dios santo…”, agregó.

“Tío lindo, gracias por tanto amor que derramaste a todos nosotros, por tu sonrisa, tu alegría, tu buen humor y, sobre todo, por hacerme sentir tu sobrina más especial… Te amo, tío ‘Pepe’, te veré en el cielo con papi Dios”, continuó con el mensaje la presentadora.

Más noticias en EL TIEMPO