Jessica Cediel ha sido el foco de muchas opiniones y críticas en los últimos días. La reconocida actriz colombiana ha estado muy activa en sus redes sociales y ha hablado abiertamente de su vida privada.

Después de haberse recuperado de Covid 19, la actriz realizó una dinámica de preguntas y respuestas mediante sus historias de Instagram y los vídeos que subió respondiendo causaron revuelo.



“Tristemente sí, sí me ha pasado, pero quedó en el pasado porque eso nunca jamás en la vida volverá a pasar y niñas, ustedes tampoco permitan que les pase. Ni física, ni psicológicamente”. Esta fue la respuesta de Jessica a un comentario de un seguidor en el que preguntaba si alguna vez había sufrido violencia por parte de una pareja.



La presentadora no entró en detalles ni mencionó el nombre de la expareja por la cual sufrió el episodio de violencia.



Sin embargo, dejó muy en claro que esto ya no ha vuelto a ocurrir y mencionó la importancia de que las mujeres no permitan que esto les pase.

Adicionalmente, Jessica recibió otra pregunta que la hizo sincerarse aún más con sus seguidores. “¿Algún ex te ha buscado?” fue la frase que apareció en sus historias.



La presentadora declaró que dos de sus ex parejas la han buscado para pedirle perdón, matrimonio e, incluso, hijos.



“Pero nada, en la buena con todos. Así se hayan portado mal algunos. Y ya, chao papi, lo pasado es pasado”, puntualizó.

