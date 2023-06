Jessica Cediel, reconocida presentadora y actriz, ha compartido con sus seguidores su costumbre de "reciclar ropa". Aunque actualmente reside en Estados Unidos, la bogotana sigue conectada con sus fans y comparte consejos de belleza, proyectos y actividades a través de sus redes sociales.



Recientemente, Cediel sorprendió a sus seguidores al revelar en un video en su cuenta de Instagram que recicla su vestuario. En la grabación, lucía un elegante vestido rosado mientras se encontraba en su carro, pero tuvo que taparse con la mano para evitar mostrar más de la cuenta.



"Vean este vestido, me toca taparme si no se me ven los cucos, gente yo reciclo ropa", comentó la presentadora en tono humorístico. Destacó que ese vestido en particular lo tenía desde el 2016 y lo considera una de sus prendas favoritas, por lo que decidió lucirlo en una noche de fiesta con amigos.



Además, Jessica Cediel compartió momentos divertidos interpretando canciones famosas de Romeo Santos y disfrutando de la música del lugar. En respuesta a algunas seguidoras que resaltaron su sencillez, la actriz afirmó: "Yo tengo unas chaquetas y unos vestidos desde los 18 años que están perfectos y aún los uso".



La actitud de Cediel hacia la moda refleja su prioridad por la comodidad y una buena actitud, y sus seguidores elogian su autenticidad y simplicidad. A pesar de estar lejos de Colombia, la presentadora sigue manteniendo una conexión cercana con su público y compartiendo aspectos de su vida y proyectos en el extranjero.

