'Infringía las leyes': Instagram le borró publicación a Jessica Cediel

La modelo y presentadora Jessica Cediel comparte constantemente con sus seguidores en redes sociales, contándoles sobre su vida personal y compartiendo algunos tips de belleza. En ocasiones, incluso les pide su opinión acerca de la ropa que usa.



A través de su cuenta en Instagram, la actriz comentó que una de sus historias había sido borrada de la red social debido a que el algoritmo consideraba que incumplía las normas y agredía a la comunidad que tenía interacción con el contenido, ya que era un “contenido de violencia” e incitaba a la misma, según la captura de pantalla que mostró.



Sin embargo, confesó que no entendía por qué le eliminaban la grabación si en esta no decía o hacía algo malo, sino únicamente hablaba de ropa y les preguntaba a sus más de 8 millones de seguidores qué prendas le quedaban mejor.



Cediel subió una nueva historia horas después contándole lo sucedido a sus seguidores.



“Imagínense que Instagram me borró una historia que dizque porque infringía las leyes de la comunidad”, comentó en la grabación que hizo en un carro. “Yo simplemente estaba hablando de ropa y de que si les había pasado lo mismo. En fin, como que no sé por qué me pasó, pero ‘anyway’, era moda”, añadió.



Sin embargo, la modelo, de 39 años, no le dio importancia al tema y continuó hablando de moda y ropa de mujer, recomendando a sus seguidoras las tiendas en las que compra las prendas con las que sale en sus videos.



Muchas de las normas de Instagram pueden ser fáciles de romper sin que las personas se den cuenta ya que el algoritmo identifica fácilmente el contenido que esté relacionado con sus normas comunitarias, así como también tiene en cuenta las denuncias que hacen los usuarios.



Algunas de las normas de la red social son: Compartir únicamente contenido con derecho a utilizar y propiedad intelectual, no se pueden publicar desnudos a menos de que estén relacionados con arte, no están permitidas imágenes o videos de actos sexuales o que muestren partes intimas a menos de que sean relacionadas con maternidad o salud, está prohibido el contenido de violencia y que fomente el odio, así como amenazas y humillaciones, entre tras normas.



Usualmente el contenido es analizado antes de ser eliminado, pero en caso de que se haya cometido un error y una publicación no infrinja las normas puede solicitar una revisión por parte de la red social.



