Fuertes imágenes de las cirugías de Jessica Cediel por biopolímeros

La salud de Jessica Cediel y el drama por los biopolímeros son temas ‘de cabecera’ en el mundo del entretenimiento colombiano.



Hace poco, la famosa se volvió a pronunciar sobre la extracción de sus biopolímeros, colgando un breve video en Instagram que es la ‘antesala’ de uno de YouTube en el cual se ve el proceso de principio a fin.

“Esta es la realidad desconocida de las pacientes con biopolímeros”, escribió Cediel en su cuenta de Instagram junto con el video, en el cual, además, advierte que hay imágenes sensibles debido a que algunas tomas se hicieron en medio de una de sus cirugías en el quirófano.



“La vida es una antes y después de los biopolímeros... y ya nada vuelve a ser igual”, escribió.

“Más allá de que se me vea como una figura pública, quiero dejar claro que lo único que pretendo es compartir una parte de mi historia para que ayude a prevenir lo que en el futuro puede convertirse en una tragedia”, aseguró. En los videos –tanto en el corto de Instagram como en el del canal de YouTube-, Cediel aparece junto con Iván Santos, su médico y a quien define como “mi ángel de la guarda desde 2011”.



Los dos hablan del proceso de Jessica y, mediante van pasando las imágenes, se ve el proceso de evolución que, no obstante, tuvo algunos ‘baches’: El 22 de enero, luego de una de las cirugías, Cediel tuvo una recaída que la obligó a volver al quirófano.



Esta es solo una de varias experiencias posoperatorias que ella relató frente a su cámara y que compiló para el documental casero de YouTube, el cual se publicó en horas de la tarde de este jueves y acumula poco menos de 5.500 ‘likes’.



“Es difícil estar acomodándose de nuevo a caminar bien, después de ese corte (cirugía). A la sensibilidad a los líquidos, a los drenes. Me duelen las piernas, la cabeza. Estoy tomando muchísimo medicamento, se me siguen cayendo el pelo y las pestañas”, fue uno de los complejos testimonios registrados.

‘Tienen que prevenirse (…) tener esto en sus vidas es una pesadilla’

Cediel hace una reflexión final junto con el médico Santos, quien, a su vez, le agradeció por registrar el paso a paso de su proceso de recuperación, pues su testimonio será valioso para prevenir futuros riesgos en los procedimientos quirúrgicos de otras mujeres. La misma Cediel aseguró que “tener esto en sus vidas es una pesadilla”.



El médico Santos aseguró que Jessica “les dio la cara a los biopolímeros” y, junto con esto, podrá “salvar vidas, salvar decisiones inadecuadas”.



El video, aunque emotivo, contiene ciertas imágenes fuertes. Puede verlo bajo su discreción haciendo clic aquí.

