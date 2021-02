Jessica Cediel dijo en público que hace mucho no tiene relaciones

Jessica Cediel es una de las celebridades más reconocidas de Colombia. Esto se debe, más allá de su faceta en la presentación televisiva y en el modelaje, por su actividad constante en redes sociales.



Ella suele utilizar sus cuentas, particularmente la de Instagram, para darle a conocer novedades de su vida personal y profesional a sus seguidores.

Cediel acumula, hasta el momento, más de 8 millones de seguidores.

Durante los últimos meses, los seguidores de Jessica le preguntaron, en varias ocasiones, por su vida sentimental. Vale resaltar que la crónica rosa centró los ojos en la modelo y presentadora cuando, a finales de 2019, se comprometió con el atleta Mark Roesch. El inconveniente fue que, apenas meses después, el compromiso se canceló. Luego vino un melodrama por la devolución del anillo –en principio Roesch acusó a Cediel de no querer devolverlo, sin embargo, después se supo que sí lo hizo– y, finalmente, todo terminó en acusaciones negativas. Por ejemplo: Cediel dijo, a finales de 2020, que Roesch la estaba acosando mediante redes sociales. “Está obsesionado conmigo”, indicó.



En los últimos días el tema salió a flote. Y no precisamente el de Roesch; más bien: el atleta fue la excusa para hablar de la situación sentimental de la modelo.



Ella respondió varias cosas sobre su ‘corazoncito’ mediante su cuenta de Instagram.



Dijo, en principio, que no tenía pareja y tampoco estaba buscando una relación en este momento.

Muchas otras preguntas apuntaron a la intimidad de Cediel. Varios usuarios querían saber cuándo había sido la última vez que sostuvo relaciones sexuales con una persona.



Si bien la modelo ignoró la pregunta durante un tiempo, decidió responderla.



“La gente es demasiado incisiva con este tema. Yo ya les había dicho, no tengo relaciones desde hace mucho (…) o sea desde el 2019 estoy así, sin nada", afirmó en una de las historias de su cuenta en la mencionada red social.

Más allá de su vida privada, muchos seguidores preguntaron por las novedades en su salud. Esto, teniendo en cuenta que, en marzo de 2020, ella subió un video en su canal de YouTube en el cual relató sus dificultades por una irregular cirugía de glúteos, lo que la llevó a retirarse el biopolímero inyectado en su cuerpo.



En octubre de 2020, Cediel mostró, por primera vez, la cicatriz dejada por los tortuosos procedimientos quirúrgicos.

