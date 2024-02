Jessica Cediel habló sobre supuesto engaño: 'Con lo que vi fue suficiente'

La presentadora Jessica Cediel reveló durante una entrevista que fue engañada mientras se encontraba en una relación amorosa. Al parecer, dicha pareja le habría causado un gran dolor porque la modelo no quiso dar muchos detalles de este difícil momento.



Sin embargo, le confirmó a Juan Diego Alvira que al igual que varias mujeres del mundo del entrenamiento, como Jennifer López, Megan Fox o la misma Shakira, a ella también la habían traicionado.

En medio de una conversación sobre el trabajo actual de la comunicadora para el programa 'Sin carreta' del canal 'UNO', narró algunos indicios por la situación tan incómoda que tuvo que atravesar, luego de que Alvira le preguntara sobre "quién se atrevería a ponerle los cachos".



(Le puede interesar: Jessica Cediel mostró cómo quedo su cuerpo tras 4 años de recuperación por biopolímeros).



"Mi amor, me pasó, y no solamente a mí, le ha pasado a cualquiera, hay gente muy desubicada en la vida, Juan Di”, empezó diciendo la participante de 'Hoy día bailamos' de 'Telemundo’.



Ante la confesión, el entrevistador quiso averiguar más allá y se atrevió a preguntarle sobre quién se había atrevido a traicionarla, repuesta que no logró obtener, ya que la modelo le demostró que ahondar en el tema no era nada de su agrado: "No, yo ni quiero recordar porque pa' qué, no vale la pena. Lo pasado pisado".



(Siga leyendo: Los memes más insólitos de la ruptura de Peso Pluma con Nicki Nicole por infidelidad).



Aunque se mantuvo muy reservada, Cediel afirmó que, a pesar de no lograr confirmar que en efecto aquel hombre la estaba engañando, sí había notado comportamientos extraños que la hicieron dudar y perder la confianza.



“Nunca pude corroborar el tema, pero tenía una sospecha del 90 % y creo que cuando se pierde la confianza en una relación, se pierde el respeto y todo, entonces a raíz de ese suceso, dije, no puedo confiar en este man”.



Y añadió: "Igual, con lo que yo vi, fue suficiente, es lo que puedo decir, Juan. Y obvio, después me pidió perdón y quería volver y le dije: ‘No, gracias por todo y chao que Dios te bendiga y ‘bye'”, sentenció Cediel.

Así mismo, afirmó que tiene varios pretendientes y gente muy buena en su vida, pero por el momento no se encuentra ansiosa por tener una relación hasta que no sienta que encontró a la persona que comparta su misma visión de la vida y su creencia espiritual.



(Lea también: ¿Peso Pluma y Nicki Nicole terminaron? Cantante fue captado con otra mujer).



"Estoy esperando que el Señor me mande la persona indicada para mi vida. Yo quiero una persona que ame a Dios como yo lo amo a él, esa es mi prioridad. Una persona que lo tenga en su corazón y que sea como yo, trabajador, exitoso, echado para delante y con la que puedas ser yo misma", aseguró la presentadora.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias