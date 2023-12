Jessica Cediel habló de los 'sacrificios' que ha hecho por su 'propósito espiritual'

En el mundo de la farándula, la vida de las celebridades suele ser objeto de los medios y de sus seguidores. Jessica Cediel, conocida presentadora y modelo colombiana, ha vuelto a ser el centro de atención.

En repetidas ocasiones, la bogotana ha realizado comentarios relacionados con su religión que han causado controversia entre sus seguidores, quienes la cuestionan por su forma de actuar y algunas de sus publicaciones.

Sin embargo, ha asegurado que ella ha cambiado todas las críticas que recibe por mensajes positivos y religiosos que la motivan a ser mejor persona y salir adelante en su vida diaria.



Hace pocas semanas, la presentadora habló sobre la celebración del Halloween diciendo: “Voy a la iglesia porque estamos celebrando la Family Fun Night que es como una noche de diversión para toda la familia en lugar del Halloween. Y a propósito del Halloween quería compartirles un mensaje que Dios puso en mi corazón porque muchas veces pecamos por desconocimiento”.



Cediel también aprovechó la oportunidad para compartir versículos de la Biblia y advirtió a sus seguidores sobre las entidades espirituales y los rituales asociados con Halloween. Además, instó a reflexionar antes de disfrazarse durante esta festividad ampliamente celebrada en todo el mundo.

Recientemente, habló de los ‘sacrificios’ que hace para estar más cerca de Dios: “a semana pasada estaba en un ayuno, por eso me ven un poco más delgada, porque estaba en un ayuno en el que sacrifiqué mi cena durante toda la semana y no comí animales durante tres días…”, confesó la presentadora.



“Tenía un propósito espiritual. Se los estoy desglosando porque yo lo compartí en unas historias que monté y muchas niñas me preguntaron de qué se trata el ayuno, cómo es el ayuno, cómo lo haces”, continuó explicando Cediel.

La bogotana confesó que realizó este sacrificio para estar más cerca de Dios y aseguró que sus seguidoras le han dejado mensajes preguntando sobre el ayuno que realizó.



Otros seguidores le han respondido que no es una persona indicada para hablar de ayunos, e incitar a sus fanáticas a hacerlo, pues los únicos que pueden asegurar un ayuno que no ponga en riesgo la salud son los expertos en nutrición y alimentación.

