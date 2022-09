El pasado 24 de agosto, la Corte Suprema de Justicia condenó a Martín Horacio Carrillo, cirujano estético, luego de ser hallado culpable por haber introducido biopolímeros en los glúteos de la presentadora y modelo, Jessica Cediel, en una cirugía plástica.



Después de una batalla legal de 11 años, Carrillo deberá pagar 48 meses de prisión y una inhabilidad para ejercer su labor por seis meses, una condena que no caló muy bien en la opinión pública por el corto periodo de tiempo que, por ley, este sujeto estará por fuera de los quirófanos.

De igual forma, Cediel se mostró aliviada y tranquila en sus redes sociales por haber cerrado este traumático capítulo en su vida, que marcó su estabilidad mental por más de una década.



Según ha comentado, los biopolímeros también dejaron secuelas en su estado de salud, pues ha presentado adormecimientos y deformaciones con los que aún batalla.



“Nada podrá restituir el daño hecho a mi salud. Han sido muchos años que han dejado cicatrices en mi alma, en mi mente y en mi cuerpo. He llorado lágrimas de sangre por este engaño. Sólo Dios me ha dado la fuerza para seguir adelante a pesar de todo”, expresó Cediel en una publicación de Instagram.



En una entrevista para el canal ‘RCN’ la bogotana contó cómo se dio cuenta que tenía esta sustancia en su cuerpo.



‘Tenía un bulto en la espalda’

Tras la decisión de la corte, el canal ‘RCN’ invitó a la modelo a charlar sobre lo sucedido con la operación estética que marcó un antes y un después en su carrera. Durante la entrevista contó cómo se enteró que estaba padeciendo los efectos del material trabajando al interior de su cuerpo.

Foto de Jessica Cediel genera controversia en redes sociales. Foto: Instagram: @ jessicacedielnet

“Yo caí en cuenta porque tuve una migración a la zona lumbar, literal tenía un bulto en mi espalda que no venía conmigo de fábrica. Yo estaba trabajando en Cuba en un catálogo de vestidos de baño y ropa interior, ese bulto era demasiado protuberante y se notaba. Cuando tú lo agarrabas era duro, era raro, pero en mi inocencia yo pensaba que era grasa,”, comentó.



“Yo no sabía que tenía plástico por dentro. Ya después de eso, en las nalgas tú sientes chuzones, tú sientes calambres, sientes que te duele, que no puedes estar sentada mucho tiempo sobre una superficie dura. Hay mujeres que no sienten nada, hay mujeres que sentimos todo. Entonces en mi caso fue así”, agregó.



Jessica Cediel se mostró bastante afectada por la condición que hoy en día presenta, pues su zona lumbar y sus glúteos, han estado constantemente vulnerados por las operaciones a las que se ha sometido para retirar el plástico de su cuerpo.



“ Ya no tengo protuberancias en la parte lumbar porque el doctor que me operó me retiró los restos que tenía en la parte del coxis. Hicimos una corrección de cicatriz porque por el material y la zona mi cuerpo está demasiado violentado en ese punto, también sacamos una bola de biopolímero grande en mi glúteo izquierdo (...) a dos meses de cirugía todavía siento los dolorcitos y no me puedo estirar bien”; comentó.



“A mi cuerpo le ha tocado muy duro con esto, muy duro, pues como que no le doy mente ¿sabes? Como que digo, ok, está bien, hago lo que tengo que hacer. Obviamente me la cuido, pues porque me la tengo que cuida, es mi salud, pero digo como ok, Jessi, estás en reparación, estás en reparación y de esta salimos, y en eso estoy”, agregó.



También le envió un mensaje al doctor Carrillo y le aconsejó que hable con la verdad porque no sabe lo que pueda ocasionar en las personas.



“Desde mi parte, yo solamente le digo que hable con la verdad y que él lo sabe. Le deseo paz, deseo que Dios lo acompañe también y ya, que le rinda cuentas a Dios (…) Así como yo lo hice”. puntualizó con voz quebrada.



