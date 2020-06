‘No estoy preparada’: Jessica Cediel sobre amputación total en glúteos

Jessica Cediel es una de las periodistas y modelos más famosas de Colombia. Su reconocimiento se lo ha ganado por su trabajo como presentadora en diferentes programas, concursos y 'realities', tanto a nivel nacional como internacional.



Además, el caso de biopolímeros en sus glúteos fue uno de los primeros que se conoció y por eso ha tenido que someterse a varias cirugías y tratamientos médicos, por problemas en su salud.

Por medio de sus redes sociales y su canal de YouTube ha mostrado el riesgo que conlleva inyectarse estas sustancias en el cuerpo. En algunos videos, ha hablado del dolor y los sustos por los que ha tenido que pasar durante las cuatro cirugías a las que se ha sometido.



El pasado martes, para hablar más del tema, Cediel le concedió una entrevista al programa matutino del 'Canal Caracol', 'Día a Día', y allí contó algunas de las situaciones que ha tenido que pasar durante este tiempo.

En la entrevista, dijo que, aunque está cuidando de su salud, en su ultima cirugía tuvieron que cortarle bastante músculo, grasa y un poco de su glúteo. Afirmó que su mayor deseo era recuperarse totalmente, pero confirmó que los biopolímeros están muy adheridos en sus músculos y que lo más probable era que tuviera que someterse a una quinta cirugía.

“El mayor regalo que he pedido es que ya esté más recuperada. Tengo que esperar un año para que todo se termine de reacomodar. Desgraciadamente, es imposible sacar todo ese veneno ,porque eso está pegado a los músculos y no se puede", afirmó la periodista.



Relató también que la única manera en la que se podían retirar completamente los biopolímeros era por medio de una amputación total de la zona de sus glúteos, pero, agregó, aún no está lista para someterse a un procedimiento así.

Además, afirmó que tendrá que esperar a que sus músculos estén preparados y a que ella esté más recuperada para someterse a su próxima intervención.



Cediel ha sido reconocida por participar en películas como 'Nadie sabe para quién trabaja' y 'Condorito'; en programas nacionales como 'La vuelta al mundo en 80 risas', 'Yo me llamo' y 'Muy buenos días'. También ha trabajado en concursos internacionales como como 'La voz' y 'Exatlón', en EE. UU..

