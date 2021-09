Jessica Cediel habló de la enfermedad que sufre su padre

A través de su cuenta en Instagram, la modelo y presentadora Jessica Cediel, de 39 años, decidió contar la dura situación que pasa su familia debido a la enfermedad degenerativa que sufre su padre hace más de diez años.



Alfonso Cediel, de 77 años, sufre de Parkinson y debido al avance que ha tenido la enfermedad debió ser internado en un hogar geriátrico donde le brindan todos los cuidados que la familia ya no podía darle.



(Lea también: Jessica Cediel halaga a actor italiano y le pide perdón por llamarlo gay).

“Hasta hoy por fin voy a hablar de este tema que me habían preguntado muchos y muchas de ustedes referente a mi papá”, dijo la modelo, mencionando que no había querido comentar que ahora su progenitor estaba en un hogar especial ya que se trata de un tema muy difícil para ella.



Decidió contar la situación debido a que llevaba un buen tiempo recibiendo mensajes que preguntaban por él. Al parecer, a algunos de los más de 8 millones de seguidores de la presentadora se les hizo extraño no verlo más en sus redes sociales, pues solía mostrarlo constantemente en las historias de su Instagram. “Mi papá tiene mucha fanaticada por acá”, mencionó.



Jessica dijo que siempre está pensando en él y, además, justo en ese momento había visto una película que la hizo recordarlo. Esto la motivó aún más a contar la situación por la que pasan al tenerlo en un hogar donde le dan cuidados especiales. “Lo amo, es el mejor papá del mundo”, añadió



(Le puede interesar: 'Es un mentiroso': Jessica Cediel y Mateo Carvajal 'discutieron' en redes).

A su vez, quiso dejar un mensaje de amor a todos sus seguidores pidiéndoles que amen a sus familias: “Hasta hoy siento ‘las ganas’ de compartirlo y decirles que definitivamente amen a sus familiares”.



Además, hizo un llamado a todas las personas que tienen un ser querido con una condición especial para que lo entiendan y acompañen: “Hay que tener un corazón bondadoso y hay que entender mucho de ellos, ellos se vuelven niños chiquitos, para mi, mi papá es como mi bebé”.



(Le recomendamos leer: Video: critican a Jessica Cediel por nadar con un delfín).

Algunos usuarios criticaron la decisión que tomó la familia Cediel de enviar al señor Alfonso a un lugar de cuidados especiales. Sin embargo, la modelo recalcó que lo extraña mucho y que cada vez que hablan le comparte los mensajes positivos que le mandan los ‘fans’.



Aprovechó además para recalcar en las personas que la siguen la importancia de aprovechar al máximo la vida y que le digan a los demás lo que sienten por ellos. “Digan lo que quieren y sienten hoy en vida”, afirmó.



(Siga leyendo: Valeria Giraldo, la doble de Jessica Cediel que impresiona a sus seguidores).



Tendencias EL TIEMPO