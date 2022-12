Jessica Cediel actualmente es una de las presentadoras más queridas del país, además, es considerada una de las mujeres más bellas. Actualmente, es la presentadora del programa ‘La Descarga’ de Caracol Televisión. Sin embargo, la bogotana ha sido tendencia en redes sociales al contar un detalle de su vida privada.

Cediel recientemente realizó una entrevista con Eva Rey en su proyecto ‘Desnúdate con Eva Rey’. La presentadora tuvo la oportunidad de recordar los primeros pasos en su carrera y cómo logró tener el reconocimiento que tiene hoy en día.



Sin embargo, la parte que más le llamó la atención a los internautas fue cuando empezaron a hablar de la vida sexual de Jessica. En diferentes ocasiones ella ha comentado que tomó la decisión de ser célibe, pues ella prefiere tener intimidad con alguien por amor.



“En lugar de estar con alguien por estar, por una necesidad física de sexo, prefiero estar con alguien por amor. Ya quiero un hombre, ¿me entiendes?; quiero esa intimidad, pero no me ganan las ganas”, comentó.



Después, durante la entrevista la periodista española le preguntó: “¿Cuánto te duró el celibato?”. La bogotana entre risas le contestó: “Un huevo de tiempo, como tres años”.

La española le volvió a preguntar cómo le fue al tener relaciones sexuales después de un largo tiempo y Jessica reveló que no fue fácil y hasta llegó a consultarlo con un especialista.



“O sea que la siguiente vez fue como la primera vez, ¿perder la virginidad?”, indagó Eva , a lo que la modelo contestó: “Tal cual”. Asimismo, confesó que estuvo nerviosa y respondió: “Claro, hablé con mi ginecólogo y todo. Es como volver a empezar.”



Esta respuesta causó curiosidad en la europea, pues no entendía por qué había tenido que hablar con su médico. “¿Pensaste que tenías eso cerrado o qué?”, indagó.



Ante esta interrogante, Cediel puntualizó que para ella es importante tener los cuidados necesarios, pues según ella, es muy delicada.



“No. No sé cómo sea cada quien, pero yo soy delicadita. Soy muy princesa. Es como que… con todo el amor del mundo”, expresó.



Por último, la periodista entre risas respaldo su respuesta y aseguró “que la amaba” por sus declaraciones. En redes sociales este momento de la entrevista se ha viralizado y en TikTok tiene más de 140 mil reproducciones, más de 3 mil me gusta y cientos de comentarios.

