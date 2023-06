Jessica Cediel es una de las modelos y presentadoras más admiradas del país, no solo por su indudable belleza, sino también por su cálida forma de ser. En diferentes ocasiones, la bogotana ha revelado que su sueño es ser mamá y, en los últimos días, publicó un video que daría a entender que estaría muy próxima a serlo.



A finales del 2022, Cediel fue entrevistada por la española ‘Eva Rey’ en su programa ‘Desnúdate con Eva’. Ahí reveló que siempre ha querido ser madre y confesó la cantidad de hijos que le gustaría tener.

“Sí, claro. Los que Dios quiera. Nosotras somos tres y mi número ideal siempre es el tres, pero en este momento de la vida lo que Dios quiera y lo que él quiera. Que vengan sanos, eso es lo más importante”, afirmó.



La europea también le preguntó sobre quién sería el padre de sus hijos, pues en ese momento se encontraba soltera.



“Ofertas hay muchas, pero hay que escoger a la persona indicada. Uno no le puede dar un hijo a cualquiera. Es formar familia, es la imagen paterna, es construir un hogar. Ese es el sueño que tengo en este momento de mi vida”, afirmó.



¿Jessica Cediel está embarazada?



Hace unos días, la modelo publicó un video en el que se le veía acostada en una cama. Sin embargo, lo que más sorprendió a sus seguidores fue que con una mano sostenía su vientre y la movía de una forma que daba a entender que estaría esperando un pequeño bebé.



Además, su publicación la acompañó con el mensaje: “Cómo me veré embarazadita. Opinen, pues bebés”.



Como era de esperarse, varios internautas han comentado este video y especulado de que seguramente la modelo esté esperando su primer hijo. Sin embargo, algunos de sus seguidores no fueron tan amables y le recomendaron que se embarace pronto, pues según ellos, se le está haciendo tarde.



“Normal, como todas las mujeres embarazadas”; “Apúrese porque se le está haciendo tarde”; “Es hora te va a dejar el tren”; “​​Muy bella te verías”; “Te debes ver hermosa, los hijos son una bendición de Dios”, se lee en los comentarios.



Por el momento, no se sabe si la modelo de 41 años tiene una pareja o si está soltera. Sin embargo, a principios de este año se le relacionó con el productor musical ‘Ovy on the Drums’.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

