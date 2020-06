Exnovio de Jessica Cediel se disculpa con ella públicamente

Meses después de que se desató la polémica por su ruptura amorosa, Jessica Cediel y Mack Roesch vuelven a estar en la mira debido a un video en el que el atleta norteamericano le ofrece disculpas a la modelo colombiana.

En su cuenta de Instagram, Roesch publicó un video en el que dijo estar arrepentido por algunos comentarios que hizo hacia la presentadora luego de la ruptura.



“Esta es una disculpa pública para Jessica Cediel y su familia. Ya me disculpé con ella y su familia en privado y ahora lo hago públicamente con sus amigos y seguidores. Asumo la responsabilidad por mis acciones erróneas, por herirla y difamar su nombre y reputación, lo cual estuvo mal. Siento muchísimo lo que hice y estoy dispuesto a asumir las consecuencias para sanar y reparar la vida y la reputación de ella”, afirmó.



Roesch aprovechó su intervención e invitó a los seguidores a "dejarlos tranquilos" y a no opinar sobre sus vidas personales, ya que se han sometido a todo tipo de comentarios tras el rompimiento.



“Deben saber que yo la escogí para casarme con ella. Jessica tiene un corazón humilde, mucho más que yo”, agregó.



Dijo que Cediel merece paz y descanso y que no merece comentarios negativos. “Lo siento muchísimo”, sostuvo el atleta.

En un segundo video que publicó justo después del anterior, Roesch aclara que Cediel tenía estatus legal en Estados Unidos antes de su compromiso. Además, dijo que la intención de la presentadora es devolverle el anillo personalmente.



"Nuevamente me disculpo públicamente con sus familiares y amigos. No ha sido nada fácil ver todas las noticias negativas sobre algo tan personal", finalizó.



El desafortunado idilio de amor entre Mack Roesch y Jessica Cediel se inició a finales de 2019 y se materializó de manera sorpresiva con un anuncio: se casarían este año. El compromiso fue anunciado por la pareja en enero.



Para el 1 de ese mes sonaban las campanas de boda sobre Cediel y el atleta estadounidense, sin embargo, su ruptura se dio de manera sorpresiva unos meses después.



Para finales de marzo, y en plena época crítica de pandemia en el mundo, la modelo colombiana anunció que Roesch le había terminado por mensaje. "Él desapareció", dijo en su momento.

"Un día, de la nada, esta persona se levanta y me manda un mensaje terminándome. Yo le dije que sí, que estaba de acuerdo, que esto no iba para ningún lado", relató en un video en su cuenta de Instagram.



Más adelante quien habló sobre el tema fue Roesch. El atleta hizo un video en Instagram relatando su punto de vista sobre el asunto y, entre otras cosas, pidió que Cediel le devolviera el anillo de compromiso. “Tengo entendido que en la cultura latina y en Colombia es un regalo y debe quedárselo, pero en los Estados Unidos todos creemos, y hemos visto en las películas y en las cortes legales, que este anillo no es un regalo, sino un compromiso para matrimonio”, afirmó.



Ahora, y luego de la controversial solicitud, se escribe un nuevo capítulo en el matrimonio que no fue.

