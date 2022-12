Desde que Jessica Cediel y ‘Ovy on the drums’ fueron captados juntos, los rumores de un posible romance entre ellos no han dejado de surgir. Entre salidas a restaurantes y viajes internacionales, cada vez son más las pistas que indican que la presentadora de ‘La Descarga’ y el reconocido productor musical de Karol G estarían viviendo un idilio romántico.

Ahora, tras semanas de especulación, unas imágenes publicadas por ambos en sus redes sociales han avivado más que nunca los rumores de una posible relación, pues serían la prueba reina de su amor.

¿Romance a la vista?

Al igual que muchos otros famosos, Jessica Cediel aprovechó las fiestas decembrinas para mandar un mensaje de Navidad a sus seguidores en Instagram. “Gracias por tanto amor y por tanto apoyo. Ustedes son mi mejor regalo”, escribió la también modelo en la descripción de un video que, lejos de pasar desapercibido, arrojó más pistas de su estado sentimental.

En el clip, se le ve gozando de los paisajes de Lake Tahoe, California (Estados Unidos), lugar donde, aparentemente, pasó las festividades navideñas este año. Montañas de nieve, pinos por doquier, y una atmósfera de quietud y belleza serena son algunos de los elementos que eclipsan la vista. Al parecer la presentadora no es la única con esta panorámica.

Daniel Oviedo, conocido artísticamente como ‘Ovy on the drums’, también estaría pasando estas vacaciones rodeado de nieve, frío y pinos. O, al menos, así lo dejó ver en una publicación de Instagram del pasado 25 de diciembre en la que, emocionado, mostró a los usuarios su travesía en un paisaje nevado.



Los internautas no dudaron en afirmar que habían pasado juntos las festividades: “Jessica tomando fotos a su amor”. Algunos simplemente se limitaron a preguntar por la presentadora: “¿Y Cediel?”.

Más pistas del posible romance

Aunque las imágenes publicadas por ambos en sus redes sociales son las más recientes pistas del surgimiento de un posible romance, no son las únicas. En octubre de este año, la presencia de Cediel en Rancho Mx -propiedad de su ex Pipe Bueno- causó revuelo entre sus seguidores por una particular razón: asistió acompañada del productor musical.

Más allá de la cena, lo que llamó la atención de los seguidores fue la familiaridad entre ambos, pues los abrazos no faltaron y, por supuesto, la música regional mexicana tampoco.

Tiempo después de este encuentro, la bogotana compartió, a través de imágenes, su travesía por Egipto, país en el que por esa época Karol G llevaba a cabo el rodaje de ‘Cairo’, junto con Ovy on the drums.



“Y con ustedes las pirámides de Egipto, uno de los lugares más mágicos, imponentes y espectaculares que he tenido la fortuna de conocer. Gracias vida por esta experiencia. Que disfruten de estas fotos que con mucho amor guardé para ustedes. Pd: el motivo del viaje fue muy especial”, escribió Cediel el pasado 13 de noviembre.

