Jessica Cediel ha estado bajo la lupa de los medios de comunicación por el fallo condenatorio que dictaminó la Corte Suprema de Justicia contra Martín Horacio Carrillo, cirujano que introdujo biopolímeros en sus glúteos, tras once años de batalla legal. El especialista deberá pagar 48 meses de prisión y una inhabilidad para ejercer su labor por seis meses.



Ahora volvió acaparar la atención de los portales de chismes y redes sociales no por su embrollo jurídico, sino porque estaría saliendo con un nuevo amor, luego de un buen tiempo de no haber sido relacionada sentimentalmente con alguna personalidad del mundo de la farándula.



Tras terminar su relación amorosa con Pipe Bueno y con el empresario Marck Roesch, con quien estuvo comprometida, parece que el amor vuelve a tocar a su puerta y todo indica a que ha atendido a su llamado, pues algunos portales de chismes la relacionan con el productor de música urbana Ovy ‘on the Drums’.



El rumor empezó a tomar fuerza luego de que se filtraran algunas imágenes de las celebridades compartiendo una cena en un reconocido establecimiento de Bogotá, mientras se abrazaban y cantaban a los 'cuatro vientos' canciones de música regional mexicana.



Aunque no se logra determinar a ciencia cierta quién es el personaje al que se le ve abrazando a la periodista, todo apunta a que es el intérprete de ‘Inolvidable’. Este músico paisa es reconocido por haber colaborado con grandes exponentes de la música, como Karol G, Piso 21, Maluma y Kevin Roldán.



Cabe destacar que algunos meses atrás Cediel acaparó nuevamente la atención de la opinión pública por publicar el ostentoso ramo de rosas que llegó a su casa, junto con una nota que dejaba claro el amor que siente su enamorado secreto por ella, aunque todo apunta a que el remitente fue el reguetonero.



“Y sí. Un par de mesecitos y no lo dejamos porque siento muchas cosas cuando estoy a tu lado. Mi amor...Cada día que pasa le doy gracias a DIOS por tener a una mujer tan increíble como tú a mi lado...loviu. Mi bebé, no sabes cuánto te extraño”, decía el mensaje.



