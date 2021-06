¿Jessica Cediel está embarazada? Esto fue lo que dijo a sus seguidores

En redes sociales miles de internautas han reaccionado con sorpresa tras una peculiar noticia que compartió la presentadora y modelo Jessica Cediel, a través de las historias de su cuenta oficial en Instagram.



La periodista, de 39 años, le contó a sus más de 8 millones de seguidores que, al parecer, estaría embarazada. La noticia la dio en compañía de algunos integrantes de su núcleo familiar, a quienes les pidió que besaran su estómago en señal de cariño “al bebé”.



Sus sobrinos y una de sus hermanas besaron su abdomen, el cual se veía bastante prominente, como si en realidad estuviese en embarazo.



La imagen sorprendió a muchos de sus seguidores, ya que la ex presentadora de ‘Bingos Felices’ no tiene una pareja oficial, o por lo menos no que se sepa.



Tras el sorpresivo anuncio muchos empezaron a asociar la posible participación del deportista y ganador del ‘Desafío Súper Humanos 2017', Mateo Carvajal, quien compartió públicamente su interés en invitar a salir a la presentadora, con quien tuvo varios encuentros.



Recordemos que Mateo la invitó a salir de una manera muy peculiar y romántica, ya que le envió un detalle especial para llamar su atención.



Se trató de un corazón repleto de rosas rojas que tenía una tarjeta con la inicial del nombre del famoso y que en su interior decía: “Jessica: para una mujer hermosa que admiro demasiado. ¿Me aceptas el café? Mateo”.



Sin embargo, en realidad se trataba de una broma de Cediel, quien luego aclaró que tenía un “embarazo digestivo”, dado que se le inflamó el abdomen tras haber comido mucho.



“Buenos días, familia. Para todos los que estaban preocupadísimos con mi ‘embarazo digestivo’ de ayer, no se preocupen. Hoy ya todo está en la normalidad. Es normal que a uno se le llene la barriga por comer mucho y eso está bien. Así que no se preocupen”, dijo en sus historias.

Recordemos que la presentadora renunció recientemente al espacio ‘Bingos Felices’, en el programa ‘Sábados Felices’, debido a que hará un cubrimiento, desde el ámbito del entretenimiento, de los Juegos Olímpicos de Tokio, en Japón, con la cadena de televisión ‘Telemundo’.



