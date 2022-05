Jessica Cediel ha estado en la lupa de miles de sus seguidores que denunciaron haber recibido información falsa, que vinculaba a la comunicadora con un servicio de ‘damas de compañía’ en Europa y algunos países de Latinoamérica.



En otras páginas han dicho que yo soy ‘dama de compañía' en un catálogo, entonces les hablo para que no caigan y los estafen porque no soy yo, eso es falso FACEBOOK

Al parecer, algunos internautas que siguen activamente a la modelo, habrían recibido imágenes de la presentadora ofreciendo sus servicios sexuales a la bandeja de mensajes directos de Instagram.

Así mismo, los delincuentes se hacían pasar por Cediel divulgando supuesta información que la vinculaba en relaciones amorosas ficticias y vendiendo contenido explícito en diferentes plataformas.



Muchas de estas interacciones fueron enviadas a las hermanas de la periodista, quienes tomaron acciones legales de inmediato para desmentir cualquier falacia que vulnere el buen nombre de la bogotana.



Cediel también se pronunció a través de su cuenta principal de Instagram , donde se mostró notoriamente molesta e hizo un llamado para aclarar que ella no está en ninguna relación y que son totalmente falsas las declaraciones que la vinculan con actividades sexuales.



La presentadora ya tomó acciones legales para encontrar a los responsables de las mentiras. Foto: Instagram: @jessicacedielnet

“Me están enviando muchos ustedes, tanto hombres como mujeres, mensajes de texto al DM y a mis hermanas también, de supuestas relaciones que yo tengo”, mencionó.



"No sé por qué la gente es así. Están estafando a hombres y mujeres pidiéndoles dinero (...) también en otras páginas han dicho que yo soy ‘dama de compañía' en un catálogo, entonces les hablo para que no caigan y los estafen porque no soy yo, eso es falso”, agregó.



También pudo postear una imágen en la cual aclara que están en la búsqueda de quienes están detrás de los mensajes. También mencionó que su única cuenta es la que está verificada, por lo que hizo un llamado a denunciar a los perfiles alternos que estan dañando su imágen

