Video: critican a Jessica Cediel por nadar con un delfín

Durante este fin de semana, la modelo y presentadora Jessica Cediel se tomó unas vacaciones con su familia en las playas paradisíacas de Cabo San Lucas, en México.



La modelo no ha parado de compartir fotos y videos del viaje. En casi todas se le ve pasando tiempo en distintas actividades con su familia.



En cada una sus seguidores no han dejado de comentar, principalmente en Instagram.



(También puede leer: La cantante Mon Laferte confirma que está esperando su primer hijo).

Sin embargo, entre sus publicaciones recientes decidió compartir fotos y videos en los cuales aparece nadando con un delfín, acariciándolo e incluso besándolo.



Y aunque se mostró cariñosa con el animal, los mensajes de sus seguidores manifestaron gran desacuerdo, tachando la práctica como maltrato animal.



Brahian Guapacha le comentó: “Te admiro eres hermosa, pero no estoy de acuerdo con este tipo de actividades los animales no son un juego, debería ser ilegal este tipo de atracciones”.

“Libres son más bonitos”, opinaban otros usuarios sobre el cutiverio bajo el que están estos y otros cetáceos, asegurando que: “Eso es una forma de contribuir al maltrató animal y a seguir sometiendo a un animal al cautiverio. Debería hacer mejor un reportaje para parar ese tipo de actividades y no animar a las personas a que también quieran hacer lo del video” , como comentó Mauren Cuadrado.



(Le recomendamos leer: Participantes de 'Desafío The Box' confirman noviazgo con una foto).



Otros cibernautas, invitaron a no apoyar “las actividades turísticas que involucren el uso de los animales en cautiverio”.



“Al pagar para hacer ese tipo de actividad fomentas la caza de estos animales o la crianza y lo que conlleva enseñarles a base de hambre, es como la foto que te tomas en Tailandia, equivale a la libertad de un animal solo por el disfrute humano, por eso siguen cazando delfines y ballenas orcas” comentó Sebastián Ocampo, uno de sus seguidores.



Finalmente, otros se preocuparon más por el bienestar e integridad del animal al realizar la práctica que se muestra en el video. “Muy bonita y todo , pero eso es maltrato animal, todo el peso que ejerció sobre él (delfín)”, “¿no se lastiman las aletas?” comentaron algunos.



El video cuenta con más de 896 mil reproducciones, alrededor de 3 mil comentarios y más de 134 mil ‘me gusta’.

Las fotos cuentan con casi 230 mil ‘me gusta’ y están acompañadas del siguiente mensaje: “Gracias Dios por tu poder sanador a través de tu perfecta creación! Gracias Kajal, gracias por ayudarme”.



Aunque nadar con delfines es un atractivo turístico en ciertas partes de México, la ‘Revista Quo’, dedicada a la divulgación científica, señala que los delfines son animales que duermen de día y, por lo tanto, la presencia continua de turistas que nadan con ellos afectan sus hábitos de sueño, además de estar sometidos a mucho estrés.

Más noticias

'Estamos en la casa, no nos fuimos a la cárcel', Epa Colombia

La valiente historia de Zaid, quien sobrevivió a un incendio siendo un bebé

Anuel AA le pide a Karol G que vuelvan en pleno concierto

Tendencias EL TIEMPO