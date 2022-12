Jessica Cediel se encuentra disfrutando de sus invernales vacaciones por los Estados Unidos. La presentadora se ha dejado ver por Lake Tahoe, uno de los centros turísticos más visitados de California, realizando actividades de esquí y deleitándose con las maravillosas vistas que ofrece uno de los lagos más grandes de ese país.



Todo parece indicar que la bogotana recibirá el Año Nuevo en territorio estadounidense acompañada de su familia y amigos más cercanos, mientras que ‘La Descarga’, programa del cual es presentadora, se tomó un pequeño receso por la temporada decembrina.



En las últimas horas la modelo ha sido tendencia en las redes sociales por mostrarse antes sus más de 9,7 millones de seguidores al natural y sin filtros. Es más, indicó que presume de su cutis para que “cuando la van en la calle no la critiquen”.



"Así soy, para que cuando me vean en la calle no me critiquen. No tener la piel perfecta es perfecto (...) Esta soy yo sin filtros, ni maquillaje, solo protector solar", indicó la celebridad.



“Miren las manchas niñas, vean. En mis vacaciones mi piel es así con manchas”, agregó.



Ante su video, algunos internautas aprovecharon para mandarle saludos, pero sobre todo, resaltar lo bien que se ve así no tenga el maquillaje profesional, al cual tiene acostumbrados a sus fanáticos cuando tiene sesiones de fotografía o está frente a las cámaras de televisión.



"Aún así se ve hermosa", "se descuidó la piel y por eso se manchó" y "eso es totalmente normal, pero sigue siendo muy bella", fueron algunas interacciones de usuarios de internet.



