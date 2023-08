En el mundo de la farándula, la vida de las celebridades suelen ser objeto de los medios y de sus seguidores. Jessica Cediel, conocida presentadora y modelo colombiana, ha vuelto a ser el centro de atención.



En sus redes sociales compartió una conversación que tuvo con su padre en la que despejó dudas sobre si tiene un nuevo amor en su vida y si está en sus planes ser mamá.

Esta famosa de la pantalla chica ha sido reconocida por haber participado en reconocidas producciones de RCN y Caracol, como 'Muy buenos días', 'Estilo RCN' y 'Yo me llamo'.



A sus 41 años, esta mujer sigue manteniendo su exitosa carrera, además de hacer fijar a más de uno por sus atributos físicos, y formas de pensar, que muestra en las redes sociales.

Sin embargo, hace poco la bogotana fue el centro de atracción por una historia que puso en su Instagram. En esta publicación mostraba la graciosa respuesta que le habría dado a su padre cuando él le mencionó un sueño que había tenido en el que ella estaba embarazada.



Lo más gracioso de toda esta situación es que probablemente la también actriz, podría estar 'lista para ser mamá', pero hay un problema de por medio. Esta fue la conversación que mostró:



"Hoy mi papá me compartió que soñó algo muy bonito… Me dijo: mamita, soñé que estabas embarazada de tu novio" a lo que respondió jocosamente, "gracias papito, pero imposible porque no tengo novio, ni modo de estar embarazada".

Con esta publicación, sus seguidores comprobaron que no hay ninguna relación de por medio para Cediel, aun con las sospechas de una posible pareja con la que habría estado en una playa.



Ante estas especulaciones, parece que la famosa ha tratado de mantener su vida amorosa al límite de las redes sociales. Actualmente, como se le ve en sus diferentes publicaciones, está enfocada en su actuación como 'Celia' en la producción de Telemundo: 'Vuelve a mí'.

@jessicacedielnett hola Hola !!!familia como estan🖤🦁pasando por aqui a saludarlos feliz lunes!!! familia les presento a celia🤫🦁 les gusta este personaje para ticktock los leo familia🖤🦁 ♬ sonido original - jessicacedielnetofficial

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

