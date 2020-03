Jessica Cediel dice que su ‘ex’ le terminó por mensaje ‘y desapareció’

La presentadora y modelo Jessica Cediel les confesó a sus seguidores cómo fue que su novio, el deportista Mack Roesch, había terminado con ella. También habló de por qué había borrado las fotos que tenían juntos en su cuenta de Instagram.

"De los errores se aprende. Simplemente hago este video porque ustedes me lo piden", dijo Jessica Cediel, quien explicó a sus seguidores que, aunque no le gustaba dar explicaciones de sus relaciones sentimentales, lo hacía por el respeto y el cariño que le han tenido.



La modelo relató los pormenores de lo que había sucedido por medio de una serie de historias de Instagram. Según ella, su último novio, Mack Roesch, le terminó sin darle mayores explicaciones.

"Un día, de la nada, esta persona se levanta y me manda un mensaje terminándome. Yo le dije que sí, que estaba de acuerdo, que esto no iba para ningún lado", contó Jessica Cediel. Al parecer, después de que tuvieron esta conversación, Roesch no volvió a manifestarse por muchos días.



Ella, como sucede comúnmente cuando termina una relación, empezó a borrar las fotos y las publicaciones de Instagram en las cuales aparecía posando junto a Mack Roesch. Pero él tuvo una reacción bastante extraña.



Según el testimonio de la modelo, su ex aún conservaba las fotografías que se habían tomado durante la relación en su propia cuenta de Instagram. "Si yo no tengo una relación sentimental con alguien, pues borro las fotos", manifestó Cediel.



Sin embargo, no fue sólo eso lo que la contrarió: en la descripción del perfil de Mack Roesch tenía el nombre de Jessica Cediel, junto a un corazón y a un anillo. "Él todavía tiene información falsa de un compromiso, un compromiso que no existe", contó la modelo. Debido a eso, sus fanáticos empezaron a hacerle preguntas sobre su situación sentimental actual. Por eso, salió a aclarar su soltería y a disipar la confusión.



Hizo una publicación en la que explicaba que no estaba comprometida y que se encontraba "tranquila y alejada de gente que solo quiere sacar provecho de todo lo duro que he trabajado en mi vida".

"Y antes de juzgar... como les dije hace unos días ... absténgase porque nadie sabe lo que pasa en la vida real del otro", concluyó la presentadora en su publicación de Instagram.



Después de esto, Mack Roesch publicó una fotografía en la que está de espaldas junto a Jessica Cediel. Allí afirma que están comprometidos y que la razón de ese compromiso es el amor, con lo cual generó aún más confusión.



Pero Cediel fue enfática y aseguró que se encuentra soltera, además de que dijo que había gente que la estaba juzgando mal. "Una es la mala, una es la que tiene problemas sicológicos. Cualquier relación puede tener problemas, pero cuando se acaba, se acaba", remató Jessica Cediel.

Teendencias EL TIEMPO