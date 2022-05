Jessica Cediel siempre ha manifestado su fe en redes sociales y ha compartido momentos difíciles con los internautas. Por ejemplo, ha acudido a su cuenta de Instagram para hablar de la enfermedad del Parkinson que sufre su padre, los altos y bajos en su vida sentimental y los problemas de salud que vivió por culpa de los biopolímeros.

Habrá gente que dirá ‘ay, tan ridícula, ¿por qué se graba llorando? FACEBOOK

TWITTER

La presentadora, quien es recordada por su participación en programas como ‘Muy Buenos Días’ o ‘Yo Me Llamo’, esta vez compartió con sus casi 10 millones de seguidores la reciente canción ‘Agua’ de Alex Campos y Angie Rose.

“Ayer cuando yo te vi

Me movió el corazón, tu dolor, sentí tu tristeza

Ayer, no me viste a mí

Te llamé, te invité a beber de esta agua eterna.”

Así son los primeros versos de la pista cristiana del cantautor colombino, los cuales le trajeron recuerdos a la comunicadora y le provocaron lágrimas.

(Siga leyendo: La extraña condición que padece Karol G que la hace subir de peso).

Sus experiencias con Dios

“Habrá gente que dirá ‘ay, tan ridícula, ¿por qué se graba llorando?’ Me grabo llorando porque vale la pena. Si les comparto ‘estupideces’ es porque les voy a compartir algo que toca mi corazón y mi alma”, dijo al inicio de sus historias de Instagram.

Cediel, de 40 años, aseguró que “Dios me ha hablado de todas las formas”. Al recordar su día, consideró que Dios estuvo presente siempre, por ejemplo, en conversaciones con conocidos, en la prédica (discursos de un pastor) y en la canción ‘Agua’.

¿Nos lee desde la app de EL TIEMPO? Puede ver esta publicación aquí).

La gracia y misericordia de Él es lo máximo FACEBOOK

TWITTER

“Como que Dios es muy lindo. Dios es hermoso. De verdad, pídanle y agradezcanle cualquier cosa que necesiten en su vida porque cuando uno lo hace del corazón Dios lo ayuda”, añadió.

Aunque no entró en detalles sobre los momentos específicos de su vida que recordó o la guía que ha recibido de Dios, sí dijo estar “sentimental y llorando de felicidad al ver que la gracia y misericordia de Él es lo máximo”.

(Le recomendamos: Nueva polemica de Christian Nodal: dijo que los ‘Grammys’ no valen nada).

¿Nos lee desde la app de EL TIEMPO? Puede ver esta publicación aquí).

Su experiencia generó la reacción de una parte de sus seguidores. De acuerdo con lo que ella misma compartió, unos le escribieron para mostrarle su apoyo. “Gracias por recordarnos que tenemos a un ser tan grande”, “Dios es grande” y “hoy Dios me habló a través de ti”, fueron algunos de los espaldarazos.

Sin embargo, siempre aparecen las críticas. En otras historias de la red, Cediel habló de los comentarios recibidos por una de sus imágenes, pues un internauta dijo que se “tomaba fotos de tan bajo presupuesto”.

“Soy una niña normal. (…) Gracias a Dios, siento que sin tener producción, maquillaje o vestuario me veo linda. O pues a mí me gusta”, concluyó.

También puede leer:

- armen Electra llega a OnlyFans: así es el contenido que publicará.

- ¿Paola Jara y Jessi Uribe están en uno de los hoteles más caros del mundo?

- El multimillonario que quiere morir quebrado tras donarlo todo a la caridad.

- Egan Bernal es ‘insensato’, dice Carolina Ramírez, por apoyar a Gutiérrez.

Tendencias EL TIEMPO