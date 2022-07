La presentadora Jessica Cediel es considerada como una de las colombianas más hermosas. Desde hace un buen tiempo la bogotana ha venido subiendo fotos y videos que causan conmoción en redes sociales.



Recientemente, en su cuenta de Instagram, la modelo de 40 años publicó unas fotos en las que lleva puesto un crop top tejido, el cual llamó la atención de sus seguidores, quienes, escandalizados, comentaron la publicación diciendo que había dejado ver más de la cuenta.



“Quien más hizo zoom”, “Se te nota un poco el pezón o es el bra?”, “oye ten cuidado con las fotos que subes”, “Se ve todoooooo jejjejeje”, fueron algunas de las reacciones en la publicación.

Al respecto, la presentadora decidió aclarar a sus seguidores lo que se ve en la foto diciendo que, “para los chismosos, no es el pezón! Están mal de la vista o qué? ¡Ni siquiera se me asoma nada! Es el protector del pezón lo que se ve! ¡Yo no veo el alboroto! No ven que brilla, tiene otro color y es de plástico”.

