Jessica Cediel vivió días difíciles por cuenta de la covid-19

La modelo y presentadora Jessica Cediel compartió, a través de su cuenta de Instagram, los detalles sobre los síntomas que presentó tras contagiarse con el nuevo coronavirus.



“Me dieron tres episodios de falta de oxigenación, se me cerraba la nariz, el pecho, y no me entraba aire. Es lo mas feo y lo más angustiante que he sentido en mi vida” dijo en su video.



Junto a ella, su hermana Melissa también se contagió y, según dijo Jessica, ambas perdieron peso muy rápido: 3,5 kilos y 2 kilos, respectivamente.



“Yo sí había escuchado que la gente perdía peso, pero no me imaginaba que fuera tan fuerte. Para mi tres kilos y medio es mucho y más cuando sufro para subir de peso”, añadió



La presentadora expresó que todavía no les entregan los resultados de la prueba más reciente que se practicaron, pero manifestó que, cuando tenga noticias del tema, las compartirá.



Su contagio

En octubre, Cediel publicó un video en el que estaba junto a su hermana en un carro. Iban a tomarse la prueba.



“Literalmente, no huelo nada, nada me sabe, estoy congestionada. Mi hermana tiene tos y un poquito de dolor de pecho, entonces en este momento vamos a hacernos la prueba”, señaló en ese momento.



El día 21 de ese mes, la modelo confirmó el resultado positivo para el virus.



“La covid-19 se convirtió en un enemigo difícil de atacar. (...) Todos tratamos de seguir adelante con nuestras vidas en medio de ‘la nueva normalidad’, pero ninguno de nosotros sabe lo que pueda pasar”, escribió en una historia en Instagram.



Cuando confirmó que su prueba fue positiva les avisó a las personas con las que estuvo compartiendo en días anteriores, pues advirtió que “hay que tener responsabilidad”.



