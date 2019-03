El testimonio de Cediel tras la absolución del médico que la trató

En martes, en entrevista con La W Radio, la presentadora Jessica Cediel habló de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolver al médico Martín Carrillo, quien hace 10 años le inyectó biopolímeros en sus glúteos, un procedimiento tras el que padeció graves problemas de salud.



Carrillo había sido condenado a pagar una multa de 39 salarios mínimos mensuales vigentes y a cuatro años de cárcel por lesiones personales a la modelo, pero a principios de este mes la Sala Penal del tribunal declaró inocente al cirujano y revocó así el fallo emitido por el Juzgado 13 Penal Municipal de Conocimiento en marzo del año pasado.

La presentadora manifestó su inconformidad con esta noticia y expresó entre lágrimas: “Ni con el oro que te den jamás recuperarás tu salud y ya llevo 10 años de mi vida viviendo esta pesadilla”.



En la entrevista con 'La W Radio', Cediel hizo un relato de la historia que vivió con el cirujano. Según ella, ambos tenían una amistad cuando “él se me acercó a decirme que estaba haciendo inyecciones de hidratación en glúteos y me ofreció el procedimiento, yo no se lo solicité” afirmó.

Jessica Cediel, presentadora colombiana. Foto: Cortesía canal RCN

Cediel explicó que el médico le dijo en ese entonces que ya les había realizado el mismo procedimiento a varias presentadoras y miembros de la farándula colombiana y no le dio ninguna contraindicación. "Me dijo que era ácido hialurónico y que se me reabsorbía en seis meses. Solo tenía que usar faja bicicletera", añadió.



La presentadora narró que luego de hacerse inyectar en sus glúteos una sustancia conocida como Hialucorp, ella comenzó a ver que le salieron unos “gorditos” en varias partes de su cuerpo, por lo que acudió donde el cirujano, sin embargo, Carrillo le aseguró que no era nada grave y que no se preocupara.

Jessica Cediel no quedó satisfecha con la respuesta de Martín Carrillo y decidió recurrir a otro cirujano para quitarse los "gorditos". Este segundo médico "me dijo que no tenía grasa sino biopolímeros”. Según la presentadora, el doctor le dijo: “Tienes plástico y silicona líquida en varias partes de tu cuerpo y esto es una enfermedad de por vida”.

Cediel también criticó el fallo del Tribunal Superior de Bogotá. “Un tribunal no puede decir que no hay daño psicológico por esto, eso no es verdad, lo que pasa es que yo he tenido que ser fuerte, soy una mujer común y corriente que sufrió un daño de por vida en su cuerpo y en su mente”.



En una entrevista, en 2011, la presentadora había dicho: "Evidentemente el producto que utilizó en mi cuerpo y en el de muchas es fraudulento. Creo que queda en la conciencia de él; tendrá que rendirle cuentas a Dios, y en mi caso hay daños físicos, psicológicos y económicos, pues perdí mucho trabajo a raíz de esta situación".



Finalmente, la modelo explicó que no va a recibir dinero de este proceso, “quiero la verdad, lo único que quiero es que reconozca públicamente que él falló”, añadió.



ELTIEMPO.COM