Con talento, carisma y belleza, Jessica Cediel se ha abierto camino dentro del mundo del espectáculo. La bogotana es una de las presentadoras y modelos más reconocidas a nivel nacional, pero también una de las celebridades que más fanáticos tiene detrás siguiéndole la pista.



Los casi 10 millones de seguidores que posee en su cuenta de Instagram no se pierden detalle de sus proyectos profesionales y, tampoco, de sus asuntos personales. En especial, su vida sentimental es uno de los temás que más incógnitas genera, pues, después de su ruptura con el deportista Mack Roesch, no se le han vuelto a conocer nuevos amores. Al menos, no directamente.

La modelo salió por seis años con el cantante Pipe Bueno. Además, estuvo comprometida en dos ocasiones, primero con el empresario Leo Sarria y la última vez con el deportista estadounidense Mack Roesch.



En octubre de 2022, a la presentadora de ‘La Descarga’ se le relacionó con el productor musical Ovy on the drums, luego de ser captada visitando Rancho Mx -propiedad de su expareja Pipe Bueno- junto a él. Dos meses después, unas imágenes publicadas por ambos en redes sociales lanzaron más pistas de un posible romance. Sin embargo, no se confirmó nada.

Los internautas no dudaron en afirmar que Cediel y Ovy on the drums habían pasado juntos las festividades navideñas. “Jessica tomando fotos a su amor”, escribió una usuario en una publicación del productor.



Ahora, unos directos y contundentes mensajes de Cediel compartidos a través de redes sociales, dejarían al descubierto que no solo está enamorada, sino viviendo un verdadero idilio de amor.

Las dedicatorias que revelarían que Jessica Cediel tiene nuevo amor



Cuando se trata de compartir información en redes sociales, Jessica Cediel es, quizás, una de las celebridades más abiertas. La presentadora es muy activa en sus cuentas oficiales: en Instagram publica fotos que le roban suspiros a más de uno y en Twitter abre su corazón a los más de cinco millones de seguidores que posee.



El pasado 17 de febrero, por ejemplo, escribió un contundente y revelador tweet que levantó las sospechas de que estaría involucrada sentimentalmente con alguien: “Qué bonito es decirte amor y hacértelo también”.

“Que bonito es decirte amor, y hacértelo también” 🫶❤️‍🔥☺️ — Jessica Cediel (@jessicacediel) February 18, 2023

Donde tú corazón sonría… ahí es! 😍

Esta noche… que noche tan especial… ❤️‍🔥🔥☺️💋

Gracias a la vida por personas como tú 🫶 — Jessica Cediel (@jessicacediel) February 16, 2023

Si bien la dedicatoria causó furor entre sus seguidores, no es la primera que Cediel realiza una declaración de ese tipo. Durante los últimos días, la cuenta de la modelo ha estado eclipsada con mensajes de amor, caritas de enamorada y frases que contradicen su estado sentimental.



“Un buen amor es como un rayito de sol en las mañanas”, escribió el pasado 17 de febrero; mientras que un día antes, el 16, dijo: “Donde tú corazón sonría, ¡ahí es! Esta noche, qué noche tan especial. Gracias a la vida por personas como tú”.

“Se me congela el mundo si nos vemos”, “Te miro millones de veces y millones de veces me encantas”, “Las mejores y más bellas cosas del mundo no se ven ni se tocan, solo se sienten en el corazón” y “Plan de sábado: tú pecho en mi espalda”, son solo algunos de los mensajes compartidos por la también actriz que darían cuenta de que existe un nuevo interés amoroso a la vista.

Se me congela el mundo si nos vemos 🤤 — Jessica Cediel (@jessicacediel) February 8, 2023

A mediados de 2022, la presentadora reveló en entrevista con ‘Bravíssimo’ por qué estaba soltera. “Me volví prevenida porque me han lastimado mucho”, explicó Cediel. Además, contó que cuando de conquistarla se trata, la belleza, la fama y el dinero no son suficiente. Por encima de todas esas cosas, esperaba que la siguiente persona con la que sostuviese una relación tuviese un buen corazón. Y, a decir por sus últimos tweets, parece que lo ha encontrado.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS