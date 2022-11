Jessica Cediel es una de las figuras de la farándula nacional más reconocidas, tan solo en su Instagram acumula casi 10 millones de seguidores. Por eso, a muchos les sorprendió las afirmaciones hechas por Cediel durante una entrevista con Bravíssimo mientras hablaban del estilo de la influencer.



Durante la entrevista Cediel estaba vistiendo toda de negro; con una chaqueta corta, un body y falda ajustadas al cuerpo y guantes para prtegerse del frío.



"Yo apoyo el talento nacional. Esta chaqueta, que me preguntan mucho de dónde la compré, pues es de San Andresito. Normal, mami, vaya a San Andresito compre y apoye lo nacional”, dijo la presentadora.



Sin embargo, Cediel afirmó que también usa ropa de marca y que no son de maquila colombiana.



Durante la misma entrevista, la presentadora afirmó que su éxito profesional no solo se debe a la disciplina sino a Dios. "Lo que uno sueña y proyecta finalmente lo materializa, lo que yo aprendí en proceso es a hacerlo en el tiempo de Dios, en abandonarme en él porque hay muchas cosas que uno quiere pero Él no quiere para uno".



Además dice que la terquedad es un rasgo de personalidad que está aprendiendo a manejar, porque "soy terca con algunas cosas y me dicen, me meto y me estrello", destaca que esto le sucede sobre todo en el campo de las relaciones amorosas.

