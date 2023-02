Las comparaciones suelen ser odiosas, pero para la presentadora colombiana, Jessica Cediel, la que algunos de sus seguidores hicieron entre ella y la actriz Megan Fox es motivo de orgullo.



¿El motivo?, un cambio de 'look' que descrestó a más de 50 mil personas que dejaron su 'me gusta' en un corto video que subió a su cuenta de Instagram. En él hay un cambio evidente en su aspecto.

En el reel , Cediel hace varias poses frente a la cámara y es evidente como sus ojos son de color azul, como escribe en la descripción.

En su primer video, la expresentadora de Univisión recibió algunas críticas, a lo que respondió con varias fotos y comentarios tanto en sus historias como en su perfil.



"Todos los días me siento linda! Y la lindura no tiene que ver con el físico, tiene que ver con el ALMA! No soy perfecta y tengo mucho que aprender! Pero eso si TODOS los días trato de ser la mejor versión de mí! Con mis defectos y mis virtudes.Pd: para los gustos se hicieron los colores", escribió.



Pero también recibió muchos halagos, incluso la compararon con Megan Fox, quien ha sido considerada la mujer más sexy del mundo.



En sus historias le agradeció a esos seguidores. "Me encanta que le gusten los cambios porque son superbuenos. Me están diciendo que parezco rusa, búlgara y de todo. Las viejas feas y envidiosas están diciendo que es un filtro, pero no es, es mi carita, yo que culpa tengo", afirmó.



En este mismo espacio de su Instagram, Jessica contó que tuvo la oportunidad de conocer a Fox para la premier de Las Tortugas Ninja y dijo que era un honor esa comparación porque ella es una mujer hermosa.



"Es así como se ve en las fotos (...) y es bajita como yo", mencionó.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN TENDENCIAS