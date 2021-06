Jessica Cediel contó cuál es su situación sentimental

La modelo y actriz colombiana Jessica Cediel aclaró en sus historias de Instagram cuál es su situación sentimental.



En las últimas semanas han surgido rumores de una posible relación entre Cediel y Mateo Carvajal, exparticipante de 'El Desafío'. Todo comenzó cuando Carvajal le envió un ramo de rosas a la presentadora para invitarla a salir. La cita, después de la insistencia, se dio el 17 de mayo de este año.

Algunos días después, ambos sorprendieron a sus seguidores cuando salieron en una nueva ocasión. Esa vez, la actriz Lina Tejeiro acompañó a Jessica; por su parte, Luis David Lopera asistió al encuentro con Carvajal.



Desde entonces sigue la especulación sobre si estos famosos colombianos, Cediel y Carvajal, son pareja o no.



En las últimas horas, al parecer la presentadora de 'Bingos Felices' resolvió esa duda respondiendo una duda que le dejó uno de sus seguidores en Instagram. Esta persona le preguntó a Cediel si tenía novio o 'arroz en bajo'. Y esta fue su respuesta:



"No tengo novio, no tengo arrocito en bajo y tampoco estoy recibiendo hojas de vida", dijo la expresentadora de Estilo RCN.



"Arrocito en bajo": ante la insistencia de sus fans, Jessica Cediel aclaró su situación sentimental pic.twitter.com/KnvWUUHPe2 — Minuto Colombia (@colombia_minuto) June 13, 2021

En el video aparece una amiga de Cediel, quien insiste con las preguntas. Entonces, Cediel dice que está concentrada en sí misma.



