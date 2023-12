La reacción de Jessica Cediel ante decisión de Daddy Yankee a dedicarse a la religión

Jessica Cediel no dudó en reaccionar a la decisión de Daddy Yankee de dedicar su vida a la religión, las declaraciones del artista le han dado la vuelta al mundo.

En marzo del 2022, el denominado ‘Rey del reguetón’ anunció que se retiraría de los escenarios, no sin antes realizar una gira de conciertos de despedida que tuvo punto final el lunes 4 de diciembre en San Juan, Puerto Rico.



(No deje de leer: 'Oficialicemos esta vaina': Suso y Jessica Cediel grabaron un video pasados de copas).

Luego de la presentación, Daddy Yankee dijo: “Mi gente, este día para mí es el más importante de mi vida. Y se lo quiero compartir porque no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito”.

Y continuó: “Por mucho tiempo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar, trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida, en ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo. Y les tengo que confesar que esos días terminaron”. Agregó: “Alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo” y reconoció “que para todos era alguien, pero yo no era nada sin Él (Jesucristo)”.



(Le podría interesar: Jessica Cediel lamenta la muerte de su tío: ‘Se fue de este mundo tan podrido’).

Jessica Cediel reaccionó a decisión de Daddy Yankee

Millones de personas en redes sociales reaccionaron a las declaraciones del intérprete de 'Gasolina', y entre ellos, se vio a la presentadora Jessica Cediel.



En las historias de su perfil de Instagram, la bogotana compartió una imagen del concierto de Daddy Yankee para decir: “Así es, sin avergonzarnos de alabar y conocer públicamente al Rey. Que toda la gloria sea para ti, señor Jesús”.

Cabe recordar que, Jessica Cediel suele ser muy criticada en las redes sociales en las que tiene presencia debido a que allí expone que es cristiana, pero para muchos internautas, su estilo de vida no va a acorde a lo que esa religión dicta.

Jessica Cediel dijo hace cuánto no tiene intimidad

Después de su publicación relacionada con Daddy Yankee, la colombiana de 41 años, activó la caja de preguntas a través de las historias de su perfil de Instagram y sus seguidores le dejaron mensajes como: “¿Cuál es la verdadera razón por la cual estás soltera? ¿aún Dios no te ha presentado a tu persona idónea?”.



A esto, la modelo contestó: “Estoy soltera por elección, quiero un hombre de Dios. Ese es mi mayor anhelo. Y sí... siento que Dios aún no me lo ha presentado”.



Jessica también confesó que tiene pensado retirarse las prótesis mamarias una vez tenga a su primer bebé, no obstante, no está segura de esa decisión.



(Lea también: Jessica Cediel recibe críticas tras dar su opinión sobre quienes celebran Halloween).



Por otro lado, Cediel dio a conocer que hace mucho tiempo no tiene intimidad, pero esta no le hace falta e incluso dijo que su lívido está dormido, pues está concentrada en llenar su alma y no el cuerpo.

Facebook Twitter Linkedin

La presentadora respondió varias dudas de sus 'fans' a través de Instagram. Foto: Instagram @jessicacedielnet

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias EL TIEMPO

El cantante que le ‘echó los perros’ a Lina Tejeiro: ¿nace un nuevo amor?

Rigoberto Urán habla de la ‘aparición’ de su padre antes de ganar Clásica de Urrao

Aida Cortés dice cómo sus papás cristianos se enteraron de que era modelo ‘webcam’