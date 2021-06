Jessica Alba, una carrera entre Hollywood y Wall Street

La reconocida actriz Jessica Alba no solo destaca por su talento cinematográfico. A principios de mayo, su empresa The Honest Company tuvo su debut en el índice Nasdaq (la segunda bolsa más importante de Estados Unidos) disparando el precio de sus acciones con un aumento del 33 % por encima del precio de oferta, llegando a los 21,2 dólares.

Basada en sus experiencias de infancia y su vida como madre, en 2011, Alba creó la compañía junto con Brian Lee y Christopher Gavigan. “Cree The Honest Company porque pienso que no deberías tener que elegir entre lo que funciona y lo que es bueno para ti”. La millonaria empresa vende productos sostenibles y ecológicos para bebés, el hogar y el cuidado corporal.



Previamente, la empresa había valorado sus acciones en 16 dólares, dentro de su rango comercializado de entre 14 y 17 dólares. El precio de apertura valora la participación de aproximadamente un 5 % de Alba en 88 millones de dólares, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. La compañía, con sede en Los Ángeles, ahora está valorada en 1.890 millones de dólares, o 2.220 millones de dólares cuando se diluye completamente el valor para incluir opciones de acciones para empleados y unidades de acciones restringidas. Honest se ha convertido en una marca nacional y tiene asociaciones con gigantes minoristas como Target Corp. y Amazon.



La historia de Alba

La actriz de 40 años es hija de un militar aeronáutico descendiente de mexicanos. En su infancia se mudó varias veces y desarrolló múltiples alergias, neumonías y ataques de asma.



“Nací en una familia mexicanoamericana muy trabajadora. Mis padres trabajaban en múltiples labores, haciendo lo que fuera necesario para sobrevivir”, escribió Alba en una carta incluida en el prospecto de la compañía en la que describe una infancia marcada por problemas de salud y hospitalizaciones. “Cuando tenía 10 anos, me di cuenta de cómo el bienestar puede definir toda tu vida. Eso nunca me ha dejado”.



En mayo de 2008 se casó con el actor Cash Warren y un mes después dio a luz a su primera hija, llamada Honor Marie. Su recién nacida tuvo una reacción alérgica a un detergente que decía ser seguro para bebés. A partir de allí, surgió un interés por explorar este mercado.



Pero antes de lanzarse al mundo de los negocios, Jessica ya era una estrella. En 1994 debutó con apenas 13 años en películas y series infantiles. Pero solo fue a los 19 años cuando alcanzó un reconocimiento internacional en la serie Dark Angel (2000), proyecto con el que recibió un Globo de Oro y un Teen Choice Award. Con el tiempo, alcanzó más popularidad por su aparición en cintas como Los cuatro fantásticos (2005), Día de San Valentín (2010), Pequeños Fockers (2010).

Sin embargo, hoy su vida comparte escena con el mundo empresarial en The Honest Company, un camino que no ha sido fácil. Desde su lanzamiento, la compañía ha ido en ascenso: en 2013 recaudó 52 millones de dólares y un año después obtuvo ganancias por 72 millones. En 2015 fue valorada en el mercado en 1.700 millones de dólares. Ese mismo año, la actriz apareció en la portada de Forbes como una figura prometedora en la lista de las mujeres más ricas de EE. UU. que se hicieron a sí mismas. Según Forbes, en ese tiempo se valoró el negocio en 1.000 millones de dólares, y se estimaba que Alba poseía entre el 15 y el 20 %, es decir, US$ 200 millones.



Sin embargo, ese año, un cliente en California demandó a The Honest Company por publicidad engañosa en sus productos. Muchos clientes reclamaron que la línea de bloqueadores solares decía tener una alta protección y estar hecho a base de cera de abejas, pero en el momento del uso, sufrieron quemaduras de segundo grado. La compañía negó todo, resolvió las demandas y se ha venido recuperando desde entonces.



La actriz es un raro ejemplo de alguien que une con éxito una carrera entre Hollywood y Wall Street. Si bien muchas celebridades logran acuerdos de licencia para líneas de moda o productos como perfumes o vodka, pocas han fundado empresas que cotizan en bolsa. Alba, cuyo cargo oficial es directora creativa en Honest, continúa trabajando como actriz y recientemente protagonizó la serie de televisión criminal L. A.’s Finest: policías de los Ángeles (2019) por AXN.



