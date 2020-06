¿Jessi Uribe y Paola jara violaron cuarentena por concierto privado?

El nuevo coronavirus sigue latente en Colombia. A día de hoy el aislamiento, decretado para evitar la rápida propagación del virus, ha tenido ciertas flexibilizaciones, sin embargo, la distancia social se considera importante en momentos en los cuales la curva crece de manera considerable. Evitar salir es una recomendación que algunos famosos han pasado por alto con el fin de hacer fiestas, visitar a sus amigos o, según lo que se ‘rumorea’ en las últimas horas, hacer conciertos privados.



Este último caso, al parecer, fue el de Jessi Uribe y Paola Jara, pareja de artistas de música popular que, según publicaciones en redes sociales, habrían violado la cuarentena (todavía vigente sobre el territorio nacional) para presentarse en un show privado.

En redes sociales, principalmente en Twitter e Instagram, circularon unos comprometedores videos que se habrían grabado en los últimos días: Jessi Uribe y Paola Jara se presentaron en una tarima que, al parecer, pertenecía a un concierto privado realizado en Copacabana, municipio de Antioquia.



Tanto Uribe como Jara cantan melodías reconocidas de su repertorio.

La mayor de las complejidades presentadas en los videos radica en la aglomeración, pues, a pesar de tratarse de un presunto concierto privado, se escucha el jolgorio de mucha gente.



Cabe resaltar que, hasta el momento, e incluso con la transición de diversos sectores sociales y económicos, no se pueden realizar conciertos ni eventos que conlleven a la aglomeración de personas. Por ejemplo: en varios sitios de Colombia, como Cali o Bogotá, ya hay centros comerciales, librerías y otras empresas, pero aún no se ha dado luz verde para negocios de entretenimiento como bares o restaurantes.



Pese a todo, este nuevo ‘escándalo’ no deja de ser, por ahora, un rumor en redes sociales, pues no se ha podido definir con precisión si los videos se grabaron antes o después del inicio del aislamiento.

Según el medio ‘Caracol’, el restaurante que ofreció su menú para la presunta fiesta privada publicó una fotografía de Jessi Uribe en la cual luce la misma ropa que lleva puesta en los videos. Asimismo, el citado medio consultó con la Alcaldía de Copacabana sobre la expedición de permisos para fiestas u otros eventos.



La Alcaldía, sin embargo, negó en primera medida que expidiera ese tipo de permisos (y más en la coyuntura actual) y que hubiese llegado alguna solicitud para eso en los últimos días.

