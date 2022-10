Jessi Uribe y Paola Jara estuvieron recorriendo algunos países del mundo llevando consigo ‘La conquista Tour’, su agenda de conciertos, en los que deleitaron a sus fanáticos con temas como ‘ Mala Mujer, ‘Amor de amante’, ‘La Boda’ y ‘Como si nada’, composición en la que colaboran juntos, y que cuenta con 91 millones de reproducciones en ‘YouTube’.



Recientemente, los artistas han ganado gran repercusión en las redes sociales por avisar de una noticia que no caló para nada bien entre los millones de seguidores que tienen por todo el continente: ha llegado el fin de su sesión de presentaciones, al menos en lo que resta del año.

El anuncio lo hicieron las celebridades al término de su último concierto em conjunto en 2022 en el municipio de Cartago, Valle del Cauca, a través de su perfil personal de Instagram. Tanto Jara como Uribe se mostraron nostálgicos al dar el mensaje, pues según mencionaron, fue una de las mejores experiencias de su carrera.



​“Gracias a todos y cada uno de los que asistieron a nuestro @tourlaconquista así terminamos este hermoso proyecto con gran nostalgia, gracias Colombia 🇨🇴, Gracias Venezuela 🇻🇪. Gracias eeuu 🇺🇸, Gracias Ecuador 🇪🇨, Gracias Aruba 🇦🇼”, escribieron en el post.



“Nos da nostalgia porque es nuestra última ‘conquista’ este año y no sabemos si volvamos a hacerla. Me queda la satisfacción de que tres horas que dura nuestro ‘show’ es cantando, no es hablando (...) Estamos tristes”, expresaron.



Es prudente resaltar que su gira inició en plena pandemia. Es más, fueron de los primeros cantantes colombianos que se ofrecieron a dar un concierto gratuito y en línea, en el que rompieron récords nacionales de audiencia al tener conectados a 500 mil espectadores durante una transmisión digital.



El concierto, que usted puede ver completo a través de YouTube, cuenta con 2.3 millones de reproducciones en esta plataforma.



Si bien no volverán a salir a las tarimas en conjunto durante lo que queda del año, sí lo harán en solitario. Paola Jara estará en Chile en Santiago y Antofagasta los días 18 y 19 de noviembre, respectivamente. Por su parte, Jessi Uribe actuará en los escenarios de Estados Unidos durante todo el mes de noviembre.



