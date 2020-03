Paola Jara habló por primera vez de su romance con Jessi Uribe

La cantante colombiana de música popular, Paola Jara, decidió salir a la luz pública para confirmar su relación actual con el artista del mismo género, Jessi Uribe. El cantante, de 32 años, también lo confirmó en un concierto en Barranquilla.

Los dos artistas han sido blanco de rumores desde que aparecieron en la grabación de la canción 'Como si nada' a principios del año pasado. Días después, durante una presentación de la gira promocional de la canción, Uribe se acercó a Jara para cantar con un mismo micrófono y terminar con un dúo. "Mi reacción fue quitarme porque uno reacciona por reflejo", aseguró la artista en entrevista con Caracol Televisión en octubre de 2019. Desde ese momento los comentarios no paran.



Aunque la intérprete de 'Mala mujer' no se había pronunciado al respecto, ni para bien, ni para mal, reaccionó pidiendo que respeten su vida personal y fue enfática en que no debería ser juzgada por personas que ni siquiera saben cómo se dieron las cosas entre ellos.



La artista, de 36 años, respondió directamente el martes 3 de marzo de este año durante el programa 'Día a día': "lo que se ve no se pregunta y de pronto para dejarles claro un poquito más y para que dejen de estar diciendo que lo negamos o lo niego, no es eso, es que tenemos el derecho de guardar esa privacidad a pesar de ser públicos”. Y agregó que estaba en una etapa en la que se estaba conociendo con Jessi.



"Es una persona maravillosa, con la que tengo muchas cosas en común", dijo Jara, quien también comentó que se sentía tranquila porque según ella, no pasó por encima de nadie ni le faltó el respeto a nadie para acercarse al colombiano.



No es muy clara la razón de por qué los cantantes no habían querido hablar públicamente sobre su relación. Algunos decían que por privacidad y otros decían que Jessi quería evitar problemas con su exesposa.

Jara se dio a conocer en Medellín luego de ser telonera en un concierto de Vicente y Alejandro Fernandez. En 2009 lanzó su primer álbum llamada 'Paola Jara' de la que se desprende su éxito 'Voy a olvidarte'. Su álbum más reciente se titula ' En sus manos'. En 2011 ganó el premio a 'mejor interpretación popular' en los premios 'Mi gente'. Actualmente hace parte del jurado del reality de música 'A otro nivel' junto a Diego Torres y Greeicy Rendón.



Por su parte, el músico santandereano se dio a conocer por primera vez a nivel nacional en 2017 en el programa 'A otro nivel' del Canal Caracol. Después lanzó su éxito 'Dulce pecado' que obtuvo 200 millones de reproducciones en YouTube, el cual lo lanzó al estrellato. Actualmente hace parte del jurado de 'Yo me llamo' junto a Amparo Grisales y César Escola.

