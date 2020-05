Críticas por precio del concierto virtual de Jessi Uribe y Paola Jara

Los artistas han sido uno de los mayores promotores de entretenimiento durante la cuarentena. Cantantes, escritores y otras personalidades han utilizado sus redes sociales para dar conciertos virtuales, recomendaciones u otros ‘tips’ con los cuales pasar los días de resguardo obligatorio.



Jessi Uribe y Paola Jara, reconocidos artistas de música popular, pasan la cuarentena juntos debido a que son pareja. Los dos han tenido constante actividad en sus redes sociales y, días atrás, anunciaron el ‘Tour la conquista 2020’, concierto online que, a diferencia de otras apuestas durante el confinamiento, sí tendrán costo.

Esto despertó cierta polémica en redes sociales. Las críticas no solo fueron a raíz del cobro de un evento online, pues algunos, dispuestos a pagar el precio, ‘se arrepintieron’ ante lo que, para ellos, es un alto costo en las boletas y un desequilibrio en los beneficios.



Según la información de boletería, el costo para ‘asistir’ al Tour de los artistas oscilaría entre los 25 mil pesos y los 100 mil pesos. Cabe recalcar que, entre mayor sea el precio de la boleta, mayor serán los beneficios. Casi como ‘obtener el mejor palco’ en un concierto presencial.

Tanto Uribe como Jara anunciaron en sus redes sociales la creación del Tour, el cual, según la información presentada, será el próximo 20 de junio.



Y esta iniciativa musical, que, por lo menos, se acopla a los parámetros de distanciamiento social en tanto evita aglomeraciones (pues será enteramente digital), despertó aplausos y críticas en redes sociales.

Por un lado, algunos usuarios en Twitter aseguraron que este Tour online es, finalmente, una forma de adecuación de su trabajo teniendo en cuenta que, durante un tiempo, no se permitirán los eventos que convoquen afluencia de gente. Por lo cual, argumentaron, cobrar por el evento es válido.



Otros, por el contrario, afirmaron que no es muy sensato el cobro de un concierto online a sus ojos. La gran mayoría aboga, más bien, por la creación de una playlist en YouTube con las canciones de los artistas. Y en la plataforma de videos, además, es posible monetizar las visualizaciones.



Cabe resaltar que el precio pagado por las boletas tiene ciertos beneficios como asistir al ‘backstage’, el cual se lleva a cabo media hora antes de la presentación, y la adquisición de una gorra y una camiseta firmada. No obstante, los usuarios insistieron en que no pagarán por un concierto online teniendo otras posibilidades de transmisión virtual con ganancias monetarias.

La cuarentena en Colombia está a punto de cumplir 57 días. Y pasó de finalizar el 25 de mayo a terminar el 31 de mayo. Para junio es probable que se levanten ciertas restricciones con el fin de volver a las calles de manera transitoria, priorizando el autocuidado (el uso del tapabocas, el lavado de manos y otros hábitos que impiden la propagación del coronavirus).



El tour anunciado por Paola Jara y Jessi Uribe, a pesar de las críticas, podría considerarse como una nueva modalidad de concierto en épocas de distanciamiento.

