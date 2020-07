Jessi Uribe y la millonaria cuota alimentaria que da para sus hijos

El cantante de música popular Jessi Uribe fue tendencia en redes tras revelar la cuota alimentaria que envía a su exesposa, Sandra Barrios, para sostener a sus cuatro hijos.



Recientemente, una oleada de críticas se difundió en contra del actor tras darse a conocer que había solicitado la disminución de la mensualidad, pues, durante la pandemia del nuevo coronavirus, no estaba generando las mismas ganancias.



En el documento difundido en redes sociales, Uribe solicita que los gastos de los menores “sean compartidos en proporciones iguales” y de acuerdo con la situación económica de ambos.



Según el cantante, su exesposa mantiene un alto nivel de vida que demuestra su alta capacidad económica.

#JessiUribe reduce cuota alimentaria de sus hijos en plena pandemia🤯



El cantante justificó que su ex esposa, #SandraBarrios, llevaba un estilo de vida de alto nivel por lo que podían pagar la cuota de sus hijos en partes iguales😱 pic.twitter.com/5RuaYYvZd1 — Rechismes (@rechismes) July 22, 2020

Usuarios en redes criticaron al cantante y lo acusaron de haber tomado esta decisión influido por su actual relación con la cantante Paola Jara. Uribe no hizo caso omiso de las acusaciones y, a través de un comentario en una de sus fotos de Instagram, aclaró que, mensualmente, les da 30 millones a sus hijos.



“Mis hijos están bien, gracias a Dios, o pregúntale a la mamá. De eso si no puede hablar nunca, porque a mis hijos nunca les ha hecho falta nada”, escribió.



El artista se mostró indignado por las constantes críticas y finalizó diciendo: “Hablan de que no les paso (cuota alimentaria) a mis hijos y ahora que saben cuánto ¿qué van a decir? Demonios”.

Hasta el momento, Barrios no se ha pronunciado sobre al tema. Sin embargo, los comentarios en redes no pararon allí y los usuarios siguieron opinando sobre la millonaria suma que Jessi les envía a sus hijos.



“Está bien, él gana bien, además son 4 niños y mínimo les pagan buen colegio más parte de su alimentación, útiles escolares, transporte, etc. A la mamá le toca el resto, imposible que pida más”, comentó una usuaria.



“Por un solo concierto en este momento cobra hasta 70 millones y se hace hasta 3 conciertos en la noche, eso no es nada”, escribió otra persona en la publicación.



