Jessi Uribe rompió en llanto al recordar su pasado y habló de su vida privada

Hoy Jessi Uribe es uno de los nombres más reconocidos en la música popular colombiana. El bumangués ha logrado posicionarse a la par con otros artistas relevantes de la industria como Johnny Rivera, Pipe Bueno y Yeison Jiménez, que representan una ola muy fuerte de ese género.



Es tan así, que Uribe se ganó un reconocimiento de Billboard Latino por ser el primer artista popular en tener dos número uno en las listas Mexican Popular Airplay y Regional Mexican Airplay.

Es por esta razón que se encontraba en el programa matutino de Caracol 'Día a Día' donde compartió con las presentadoras su triunfo y revisitó momentos importantes de su carrera.



En otros espacios, el cantante de música popular ha revelado que desde sus 14 años cantaba en bares, pero no recibía una gran suma de dinero por deleitar con su voz.



De acuerdo con el bumangués, ese recorrido lo preparó para participar de manera exitosa en el concurso de música Latin American Idol, donde fue seleccionado entre más de 30 mil participantes para viajar a Argentina y dar inicio a la vida de músico profesional que tiene hoy en día.

Hace cinco años también estuvo en el reality colombiano 'A otro nivel' donde llegó a la final. En su recorrido por el concurso se destacó por su talento, su interpretación y su característica voz.

Viendo estos momentos en pantalla, Jessi Uribe se conmovió hasta las lágrimas. “Son muchas cosas que han pasado en la vida. Hace mucho no veía eso”, le dijo a Carolina Soto.



Carolina Cruz también le preguntó qué sentía al ver el cambio y todo lo que ha vivido en estos 9 años.



A lo que el intérprete de 'Ok' respondió emocionado: “ La vida me ha hecho más fuerte. Sigo siendo cariñoso, muy especial, me han pasado demasiadas cosas lindas en mi carrera” y añadió "todo lo he logrado por la gente y también por ser un guerrero".

Jessi Uribe no se contuvo en llanto en Día a día pic.twitter.com/DzaEjti58n — Ana (@PuraCensura) October 20, 2023

En este espacio, el cantante no dejó de lado a su familia, a quien agradeció por el apoyo y también, de forma más discreta, se refirió a la polémica que involucró a su exesposa Sandra Barrios, con quien tuvo cuatro hijos: Luna, Sara, Roy y Alan y a su actual pareja, la también cantante Paola Jara.



"La gente sabe lo que ha pasado en mi vida personal", mencionó, pero eso no ha sido motivo para decaer.

El artista también aprovechó para agradecerle a sus fans por acompañarlo desde que decidió lanzar su carrera, no solo a nivel musical, sino en momentos que ha sido cuestionado, como su separación.

