Jessi Uribe, el famoso cantante de música popular, en una reciente entrevista compartió detalles de su vida personal sobre la relación que mantiene con sus hijos y su exesposa.



El artista destacó la importancia que tiene para él por el bienestar de sus hijos, demostrando que la armonía y el respeto pueden prevalecer incluso después de una separación.

En medio de una exitosa carrera musical y frecuentes viajes al extranjero, el reconocido cantante Jessi Uribe ha encontrado en su familia una fuente de amor incondicional y apoyo constante.



En el especial del Día del padre del programa de Caracol 'La Red', el artista reveló detalles sobre su cercana relación con sus hijos y su actual esposa, la también cantante Paola Jara.

A pesar de su agitada vida profesional, enfatizó en la importancia de pasar tiempo de calidad con sus hijos.



"Cuando estoy en Bucaramanga no me gusta salir mucho, siempre todo el tiempo es con ellos, llevándolos al colegio y armando parche en casa", compartió el cantante.



En cuanto a la relación de los hijos de Jessi Uribe con su actual esposa, Paola Jara, el cantante expresó su gratitud y felicidad. "No hay ningún problema con eso, Pao ama a mis hijos y le doy gracias a Dios", afirmó.

En una pasada entrevista, también de 'La Red', mencionó que su exesposa, Sandra Barrios, es una muy buena madre y que cuida muy bien de sus cuatro hijos: Luna, Sara, Roy y Alan.



De igual forma, contó que ellos son felices cuando están con ella y cuando están con él.



El cantante estuvo casado con Sandra Barrios, con quien tuvo cuatro hijos, pero se separaron y actualmente, mantiene una relación con Paola Jara, con quien se casó y comparte una vida en pareja.​

